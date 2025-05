Home

15 Maggio 2025

Bandiera Blu al Comune di Livorno anche per la stagione estiva 2025

Livorno, 15 maggio 2025 Dai bagni Roma a Quercianella, ecco dove sventolerà la bandiera Blu a Livorno

Anche quest’anno la FEE (Foundation for Environmental Education) ha premiato il Comune di Livorno assegnando la Bandiera Blu alle sue spiagge.

Questo riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, viene assegnato ai comuni che maggiormente si contraddistinguono in materia di sostenibilità ambientale, certificando le località balneari marine e lacustri che possono vantare le acque migliori, il maggior rispetto dell’ambiente e accoglienza di qualità: spiagge pulite e dotate di servizi efficienti, controlli e analisi aggiornate sulla qualità delle acque, misure di sicurezza per i bagnanti, adeguata cartellonistica informativa sull’ecosistema e sulle modalità di fruizione delle spiagge, iniziative di educazione ambientale, presenza nel territorio di aree protette e, non ultimo, l’aspetto dell’inclusività, con l’attenzione alla facile accessibilità e alla disponibilità di servizi per le persone diversamente abili.

L’obiettivo principale del programma FEE è quello di indirizzare sempre più la politica di gestione locale delle località rivierasche verso la sostenibilità ambientale. Un impegno che si può realizzare solo grazie alle sinergie tra le amministrazioni pubbliche e i privati che giorno per giorno hanno a cuore queste fondamentali risorse del territorio.

Per Livorno la bandiera blu sventolerà, in particolare, ai bagni Roma, Rex, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Cala Bianca, Paolieri.