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Cronaca

Dai banchi di scuola alla città: i bozzetti sulla sicurezza diventano protagonisti di Effetto Venezia

Cronaca

31 Luglio 2026

Dai banchi di scuola alla città: i bozzetti sulla sicurezza diventano protagonisti di Effetto Venezia

Livorno 31 luglio 2026

Effetto Venezia 2026, a Palazzo Huigens la mostra sulla sicurezza nei luoghi di lavoro firmata dagli studenti del Vespucci-Colombo

L’arte diventa strumento di sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell’ambito di Effetto Venezia 2026, Palazzo Huigens, in via Borra, ospita una mostra che raccoglie i bozzetti realizzati dagli studenti del Liceo Artistico IIS Vespucci-Colombo al termine di un percorso formativo dedicato alla cultura della sicurezza.

L’esposizione nasce all’interno delle attività del Tavolo del Manifesto del Lavoro Buono, promosso dal Comune di Livorno con il contributo di istituzioni, associazioni e parti sociali, in collaborazione con ANMIL – Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.

Protagonisti del progetto sono gli studenti delle classi 3B LAG e 3C LAG dell’IIS Vespucci-Colombo, che hanno preso parte a un Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante il percorso formativo, i ragazzi hanno approfondito i temi della prevenzione degli infortuni, della tutela dei lavoratori e della cultura della sicurezza attraverso attività didattiche, testimonianze dirette e laboratori creativi. Da questa esperienza sono nati 21 bozzetti artistici, oggi esposti al pubblico.

Le opere rappresentano una riflessione visiva sui valori della sicurezza, della dignità del lavoro, della prevenzione degli incidenti e della memoria delle vittime del lavoro, trasformando l’espressione artistica in un’occasione di consapevolezza e impegno civile.

L’iniziativa non si concluderà con la mostra. Nei prossimi mesi, infatti, tra i 21 elaborati realizzati dagli studenti sarà selezionato un bozzetto destinato a diventare un murale, lasciando così un segno permanente in città e contribuendo a diffondere il messaggio della sicurezza anche negli spazi pubblici.

La mostra sarà visitabile per tutta la durata di Effetto Venezia 2026, con apertura quotidiana dalle 19 alle 24, negli spazi di Palazzo Huigens.