Dai Civici Pompieri fino ai Vigili del Fuoco, mostra storica al museo di storia naturale

25 Febbraio 2026

Dai Civici Pompieri fino ai Vigili del Fuoco, mostra storica al museo di storia naturale

Sarà aperta tutto il mese di marzo in via Roma 234

Livorno, 25 febbraio 2026

“ I civici pompieri, dalle guardie municipali pompieri, ai Vigili del Fuoco” è il titolo della mostra che si terrà al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, via Roma 234, dal primo al 31 marzo 2026.

I dettagli della mostra sono stati presentati oggi a Palazzo Comunale alla presenza dell’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, della vicepresidente della Provincia Eleonora Agostinelli, di Luciano Ghelardi, presidente dell’Associazione “Gruppo Storico dei Vigili del Fuoco di Livorno” e dei soci dell’Associazione Paolo Ghelardi e Roberto Tessari.

L’obiettivo della mostra è quello di guidare il visitatore in un viaggio immaginario che ripercorre la storia della nascita del servizio antincendio nella città di Livorno.

Tale percorso, inizialmente comune con quello delle Guardie Municipali, copre l’arco temporale che va dal 1745 fino alla istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avvenuta il 27 febbraio 1939.

Nel percorso espositivo guidato il visitatore avrà modo di conoscere vicende storiche ai più sconosciute, aneddoti e curiosità e potrà prendere visione di materiale originale dell’epoca quali uniformi, elmi ed altre attrezzature antincendio.

Il tutto è integrato da documentazione video-fotografica e cartografica per una migliore illustrazione del contesto urbano, nel quale le vicende si sono verificate.

ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA

L’inaugurazione della mostra si terrà domenica primo marzo 2026, a partire dalle ore 17.00 presso l’auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

L’orario di apertura della mostra sarà quello del Museo e cioè:

Martedì, Giovedì e Sabato: 09.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00;

Mercoledì e Venerdì: 09.00 – 13.00;

Domenica: 15.00 – 19.00

Lunedì: giorno di chiusura.