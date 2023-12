Home

11 Dicembre 2023

Livorno 11 dicembre 2023 – Dai domiciliari al carcere, 40enne arrestato per spaccio

I carabinieri della Stazione Livorno Centro hanno tratto in arresto un 40enne di origini albanesi in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze, a seguito di una condanna divenuta definitiva per una serie reati commessi negli anni, tra cui la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso con altri connazionali.

L’uomo aveva trascorso un periodo agli arresti domiciliari, poi sottoposto a detenzione domiciliare con braccialetto elettronico, che stava scontando nel proprio domicilio di Livorno, dove è stato appunto rintracciato dai militari della Stazione.

Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto nel locale carcere de Le Sughere, dove dovrà scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione.

