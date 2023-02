Home

6 Febbraio 2023

Livorno 6 febbraio 2023 – Dai piccini ai nonni, tutti insieme a giocare, cantare e ballare. Grande partecipazione al Circolo Gallinari

Piacevolmente sorprendente ed inaspettata la partecipazione alla merenda dedicata ai bambini e organizzata da Vivi Antignano al Circolo Gallinari venerdì 3 febbraio scorso

Grandi e piccini, anziani e bimbi, nonne, mamme, babbi tutti insieme a mangiare cibi buoni e sani ( il più gettonato pane e olio), a giocare, a cantare e ballare .

Complice la giornata soleggiata e tiepida, molti giovani abitanti di Antignano hanno scoperto, visitandolo per la prima volta, questo incantevole luogo dedicato per lo più agli anziani, ma di tutti; il grande giardino, lo spazio ombreggiato, i locali spaziosi. Grande entusiasmo all’idea di poterlo vivere tutti insieme e allora giù…….. esigenze, bisogni, idee, proposte, condivisione di competenze, esperienze, talenti e abilità per prossimi, frequenti, momenti così.

