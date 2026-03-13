Attualità 13 Marzo 2026

Dainelli consigliera provinciale di parità: Preoccupazione per il decreto che cancella le consigliere di parità

Provincia di livorno targaDainelli: “Ripercussioni anche per la rete di organismi paritari locali”

Desta allarme la recente proposta di legge  a firma della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Ministra alle Pari Opportunità  Eugenia Roccella che prevede la soppressione della figura  della Consigliera di Parità  e l’ istituzione di un Organismo di parità nazionale che subentrerebbe nelle  funzioni  attualmente svolte dalle consigliere.

La Consigliera di parità è una figura istituita nel 1991 (Legge 125/1991, ora compresa nel DL  198/2006) per la promozione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro.

Nominata con decreto del Ministro del lavoro,  previa selezione  con valutazione comparativa e designazione dell’ Ente di riferimento, questa figura istituzionale è articolata su tre livelli territoriali : Consigliera nazionale  di parità presso il Ministero del Lavoro, Consigliera Regionale di Parità presso la Regione e Consigliera Provinciale presso la Provincia.

“La preoccupazione maggiore   – sottolinea Maria Grazia Dainelli, consigliera provinciale di parità di Livorno – è il fondato rischio che un eccessivo accentramento anche delle funzioni  attualmente svolte dalle consigliere di livello locale, possa causare l’inevitabilmente impoverimento del lavoro svolto da soggetti  competenti e qualificati,   già riconosciuti  come presidi  e  punti di riferimento  per le persone che subiscono discriminazioni. Inoltre, una riforma  in tale direzione  porterebbe, di fatto,   alla dispersione della fattiva e costruttiva  collaborazione raggiunta con  gli atri attori del territorio: istituzioni, aziende, parti sociali e associazioni”.

Non meno importante, per Dainelli,  sarebbe la perdita di tutte le attività di sensibilizzazione (convegni, tavoli tematici, eventi rivolti a scuole e alla cittadinanza)  che la Consigliera svolge assiduamente sul territorio provinciale. “Un’ attività di fondamentale importanza per richiamare costantemente l ‘ attenzione sulle problematiche di genere e per contribuire al tanto atteso  cambiamento culturale”.

La modifica normativa  in questione, a parere dei proponenti,  sarebbe   necessaria per dare attuazione alla Direttiva Europea  n.  1499 /2024 del Consiglio Europeo, che impone agli Stati membri di dotarsi di autorità indipendenti con il compito di favorire la parità sul lavoro.

“Praticamente  – evidenzia la consigliera – la direttiva chiede  quello che, per una volta tanto, in Italia abbiamo già: una rete capillare,  ben strutturata e articolata  di  figure dislocate  su tutto il  territorio,  secondo criteri logici e perfettamente  rispondenti al nostro principio costituzionale di sussidiarietà,  a  garanzia dell’attuazione dei principi di pari opportunità. La necessità di ottemperare alla  direttiva europea potrebbe essere l’ occasione per  rivedere  e ottimizzare  il sistema di garanzie attualmente vigente. In questo senso,  valorizzare  la figura della consigliera,  dotandola di fondi propri e ulteriori competenze, potrebbe essere un modo per garantire il necessario legame con i territori”.

Dainelli ricorda, infine, che nella maggior parte dei casi il lavoro svolto dalle consigliere di parità è a titolo gratuito o con indennità  minime erogate dall’ Ente di riferimento. “La Provincia di Livorno è in un certo senso un caso raro e virtuoso di ente, in quanto la consigliera riceve una simbolica indennità e,  soprattutto, ha a disposizione un importante supporto tecnico ed amministrativo. Spero che la questione  venga affrontata con consapevolezza, oculatezza ed  in maniera costruttiva,  senza   diventare, come purtroppo spesso accade, sterile  terreno di scontro politico. Personalmente ritengo che quando si parla di  parità di genere e di discriminazioni sul lavoro si parla di diritti,  di diritti fondamentali,  che dovrebbero essere tutelati da tutte le forze politiche indistintamente”

