Home

Cronaca

Dal 1° febbraio servizio “Non Autosufficienza e Disabilità” trasferito in Via San Carlo

Cronaca

27 Gennaio 2024

Dal 1° febbraio servizio “Non Autosufficienza e Disabilità” trasferito in Via San Carlo

LIVORNO, 27 gennaio 2024 – Dal 1° febbraio servizio “Non Autosufficienza e Disabilità” trasferito in Via San Carlo

A partire da giovedì 1° febbraio il servizio dedicato “Non Autosufficienza e Disabilità” della Zona Livornese sarà operativo nella nuova sede di Via San Carlo 171 e non più nel centro socio sanitario di Fiorentina (Via della Fiera S. Antonino 3).

Per consentire il trasferimento, finalizzato al progressivo svuotamento del distretto Livorno Nord in vista della realizzazione della nuova Casa della Comunità e dell’Ospedale di comunità, sarà necessaria una sospensione dell’attività al pubblico nei giorni dal 29 e 31 gennaio.

In foto l’ingresso della struttura di Via San Carlo.