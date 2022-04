Home

Dal 1° luglio obbligo di fatturazione elettronica per forfettari

28 Aprile 2022

28 aprile 2022

Entro il primo luglio 2022, anche i soggetti in regime forfettario, fino ad oggi esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, saranno invece tenuti ad emettere fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio.

Già a fine 2021 la decisione n. 2021/2251, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17/12/2021, aveva recepito la richiesta del Ministero dell’Interno di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica come misura per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.

Adesso è ufficiale la data del 1/07/2022 per l’entrata in vigore dell’obbligo, come previsto dal pacchetto di misure approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2022.

