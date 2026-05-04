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Dal -15 al trionfo: Don Bosco da urlo contro l’U.S. Livorno

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4 Maggio 2026

Dal -15 al trionfo: Don Bosco da urlo contro l’U.S. Livorno

Livorno 4 maggio 2026 Dal -15 al trionfo: Don Bosco da urlo contro l’U.S. Livorno

Una vittoria dal peso specifico altissimo, non tanto per la classifica quanto per morale e consapevolezza. La Pallacanestro Don Bosco Livorno chiude la stagione regolare imponendosi nel derby contro la U.S. Livorno Basket con il punteggio di 73-61, al termine di una gara dai due volti.

L’avvio è tutto di marca amaranto. Spinti dal pubblico del Pala Cosmelli, i padroni di casa partono fortissimo, trovando ritmo e precisione in attacco e volando rapidamente sul +15 (29-14) già alla fine del primo quarto. Difesa aggressiva, transizioni veloci e grande fluidità offensiva: sembra l’inizio di una serata perfetta per la squadra di coach Angella.

E invece, proprio quando la partita sembra indirizzata, cambia tutto. Il Don Bosco non si disunisce, resta lucido e comincia lentamente a ricucire lo strappo. La chiave è l’intensità difensiva: i rossoblù alzano il livello, corrono in contropiede e trovano continuità in attacco, ribaltando completamente l’inerzia del match. All’intervallo, infatti, sono proprio gli ospiti a mettere la testa avanti, sia pure di poco (37-39).

Nel secondo tempo il copione non cambia. Il Don Bosco prende definitivamente il controllo della gara, allungando progressivamente fino alla doppia cifra di vantaggio. La squadra di coach Di Manno domina per energia e organizzazione, chiudendo il terzo quarto sul 60-50 e toccando anche il +19 nel corso dell’ultimo periodo.

Per l’U.S. Livorno, invece, la luce si spegne dopo il grande avvio. La squadra amaranto perde brillantezza e compattezza, soffrendo soprattutto a rimbalzo e in difesa, dove concede troppo agli avversari. Il tentativo di reazione nel finale serve solo a rendere meno pesante il passivo, senza mai riaprire realmente la partita.

Il match si chiude così sul 73-61 per il Don Bosco, che festeggia un successo meritato e costruito con pazienza e determinazione. Tra i protagonisti spiccano Artioli e Lemmi, entrambi a quota 15 punti, ben supportati da Pacitto (12) e Dadomo (10).

Soddisfatto coach Giuseppe Di Manno, che sottolinea la capacità dei suoi di reagire dopo un avvio difficile: una vittoria che dà fiducia in vista dei playoff, dove il Don Bosco si presenterà da settima in classifica.

Clima opposto in casa U.S. Livorno. Coach Angella non nasconde la delusione, soprattutto per l’atteggiamento mostrato dopo il primo quarto: “Non siamo stati squadra nei momenti di difficoltà – ha spiegato – e questo è l’aspetto più grave. Loro hanno avuto più energia e determinazione, vincendo con merito”.

Nonostante la sconfitta, gli amaranto chiudono al quinto posto e si preparano alla sfida playoff contro Agliana, con la consapevolezza di dover ritrovare compattezza e solidità nei momenti chiave.

Un derby che lascia in eredità due letture opposte: entusiasmo e fiducia per il Don Bosco, chiamato ora a confermarsi nella post-season; riflessioni e voglia di riscatto per l’U.S. Livorno, attesa da una fase decisiva della stagione.