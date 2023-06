Home

Dal 15 giugno in vigore le limitazioni di portata sul ponte sullo Scolmatore lungo la Srt 206

Collesalvetti

13 Giugno 2023

Dal 15 giugno in vigore le limitazioni di portata sul ponte sullo Scolmatore lungo la Srt 206

Livorno 13 giugno 2023 – Dal 15 giugno in vigore le limitazioni di portata sul ponte sullo Scolmatore lungo la Srt 206

A partire da giovedi 15 giugno, entreranno in vigore le limitazioni di portata sul ponte lungo la Srt 206 Pisana-Livornese, al km 36+200. Si tratta del ponte che, superato l’abitato di Vicarello, attraversa lo Scolmatore.

L’ordinanza di limitazione emessa dalla Provincia prevede il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, a tutti i mezzi aventi massa a pieno carico superiore alle 23 tonnellate, ad esclusione dei mezzi per la sicurezza e il soccorso.

Le limitazioni non riguarderanno, quindi, né le auto, né i mezzi di trasporto pubblico.

La disposizione è stata presa nell’ambito del programma di monitoraggio su ponti e viadotti che l’Amministrazione Provinciale sta portando avanti su tutte strade di competenza.

Le attività di verifica sono finalizzate alla valutazione della sicurezza delle strutture e alla loro classificazione ai fini della gestione del rischio.

A seguito della fase preliminare del monitoraggio, sul ponte sono in corso ulteriori approfondimenti tecnici ed in attesa dei risultati si è reso necessario mettere in sicurezza la struttura.

Al fine di promuovere un’informazione preventiva sui provvedimenti di limitazione del carico, che sono inderogabili e imprescindibili per la sicurezza delle strutture e della viabilità, la Provincia ha da tempo avviato una serie di incontri con la Regione, le imprese del territorio maggiormente coinvolte e le associazioni di categoria, per un confronto sul programma di monitoraggio in atto.

