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Dal 17 al 19 aprile torna Harborea a Villa Mimbelli

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9 Aprile 2026

Dal 17 al 19 aprile torna Harborea a Villa Mimbelli

Livorno 9 aprile 2026 Dal 17 al 19 aprile torna Harborea a Villa Mimbelli

La quattordicesima edizione di Harborea, mostra mercato delle piante e dei giardini d’Oltremare, si terrà a Livorno nelle giornate del 17, 18 e 19 aprile, per la prima volta diffondendosi sull’intera superficie dell’ottocentesco Parco di Villa Mimbelli, ampliando quindi gli spazi a disposizione di espositori e visitatori.

La manifestazione è organizzata dal Garden Club Livorno insieme al Comune di Livorno, alla Fondazione Lem e all’Associazione Giardini Italiani, in collaborazione con Società di Orticultura di Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Livorno, della Camera di Commercio Maremma e Tirreno.

Sponsor Asa, Neri Group, Scardigli-Del Corona, Helan, Nericar, Museo Piaggio, Farmacia Montenero, Granducato, Nobili, Nuova Kros, Itinera, Amaranta, Spazi Sonori.

Ingresso dai Granai di Villa Mimbelli, via San Jacopo in Acquaviva 71.

Orari di apertura venerdì 14:30 – 19:30, sabato 9:30 – 19:30, domenica 9:30 – 19:30.

La mostra sarà inaugurata venerdì 17 aprile alle ore 14.30 con il tradizionale taglio del nastro alla presenza di autorità e sponsor. Seguirà la Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno, attraverso il Parco fino al Teatro della Villa e il concerto. A seguire i saluti istituzionali e del Comitato organizzatore Harborea 2026, la presentazione breve dei programmi e del Caffè letterario, quindi la presentazione della giuria che valuta gli espositori presenti presieduta dalla presidente del Garden Club Marcella Montano Musetti e infine da parte della giuria la premiazione degli espositori di Harborea 2026.

Programma dettagliato e sempre aggiornato sul sito ufficiale https://harborea.it/

L’evento è stato presentato alla stampa ai Granai di Villa Mimbelli alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, del coordinatore eventi della Fondazione Lem Adriano Tramonti.

Intervenute per illustrare tutte le novità la presidente del Garden Club Livorno Marcella Montano Musetti, la curatrice di Harborea Paola Spinelli Campora, la vicepresidente del Garden Club Livorno e curatrice del concorso internazionale di Arte Floreale Stefania Guidotti D’Alesio.

L’evento, che per tredici edizioni si era sempre tenuto in autunno, si svolgerà invece da quest’anno in piena stagione primaverile, quando le fioriture delle piante esposte offriranno uno scenario ancora più suggestivo e spettacolare.

Piante, alimenti derivati da piante, e tutto quello che è connesso al mondo del giardino saranno al centro della mostra mercato.

Il biglietto d’ingresso darà la possibilità ai visitatori di entrare gratuitamente al Museo Mediceo ospitato ai Granai di Villa Mimbelli, al Museo della Città ai Bottini dell’Olio e anche di partecipare, sempre gratuitamente, ai tantissimi laboratori per adulti e bambini organizzati dal Garden Club (su prenotazione al numero 339-8560212), uno più bello e originale degli altri.

Ogni edizione ha avuto un suo tema specifico. Quest’anno Harborea sarà dedicata al tema “Mediterraneo crocevia di civiltà”, che verrà sviluppato nei vari e diversi momenti in cui si articola la manifestazione, in particolare nel Caffè Letterario che quest’anno ospiterà tra gli altri due nomi di fama nazionale quali Marco Pardini, divulgatore televisivo di etnobotanica e scrittore, e Fabio Raggiolani, cofondatore di Ecofuturo Festival.

Tra le iniziative speciali del 2026 ci sarà anche un Concorso Internazionale di Arte Floreale dedicato proprio al tema del Mediterraneo, organizzato dalla SIAF nazionale e presieduto dalla presidente Siaf Maisi Razzauti, socia del Garden Club livornese.

E’ ancora possibile iscriversi. Per ogni informazione andare sul sito https://www.scuolaitalianaartefloreale.it/mediterraneo-concorso-internazionale-di-composizione-floreale-livorno-18-19-aprile-2026/

Il concorso si svolgerà per la prima volta all’interno dei Granai di Villa Mimbelli, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile. Il pubblico potrà ammirare le installazioni floreali già dal sabato pomeriggio, mentre la premiazione si terrà sabato 18 aprile alle ore 17.30 nel teatrino della villa.

Si potranno anche ammirare e votare le dieci opere finaliste del concorso fotografico Fioriture Urbane, organizzato da Fondazione Lem, esposte allo stand “Padiglione Harborea” . Sarà proprio il pubblico di Harborea a decretare i vincitori: i visitatori potranno votare la loro foto preferita tramite un tablet presente presso la postazione espositiva. La premiazione dei primi tre classificati si terrà domenica 19 aprile alle ore 17.30 presso il teatrino di Villa Mimbelli.

Negli anni Harborea ha registrato un’affluenza di circa 10mila visitatori, un traguardo che gli organizzatori sperano di superare proprio grazie alle novità dell’edizione 2026.

LE DICHIARAZIONI

Sindaco Luca Salvetti: “Harborea quest’anno si è ampliata e la quattordicesima edizione si estende nell’intero parco e nella struttura dei Granai. Mi preme ricordare che le precedenti edizioni di Harborea hanno offerta alla città di Livorno una nuova consapevolezza del verde, delle piante, dei fiori, dei giardini e della cultura in generale. In seguito a ciò la città è cambiata e il merito va, senza ombra di dubbio, all’iniziativa del Garden Club di Livorno che l’ha pensata, l’ha messa in scena, l’ha realizzata in questi anni. Inoltre Harborea è diventata un evento nazionale ed internazionale, una vera e propria proposta peculiare di Livorno in ambito turistico. E’ doveroso per me ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa iniziativa ed anche gli sponsor, a dimostrazione che il privato pone una rinnovata attenzione su quelle che sono le iniziative pubbliche e questo è, senza ombra di dubbio, un bel segnale per la città”.

Assessora Angela Rafanelli “La prima edizione primaverile di Harborea vuole simbolicamente aprirsi proprio a partire dalla biglietteria dei musei, dove da quest’anno si acquisteranno i biglietti, per ribadire con forza la sua natura culturale. La cultura, infatti, non si esprime soltanto attraverso il libro, la pittura o la narrazione, ma anche attraverso la creazione di bellezza, in tutte le sue forme: tutto ciò che genera condivisione, incontro e convivialità.

Harborea non è semplicemente un’esposizione floreale, ma qualcosa di più: uno strumento, un’occasione per riflettere su chi siamo, su cosa vogliamo diventare e sul rapporto con ciò che ci circonda. Accanto ai fiori, il programma offrirà momenti di incontro, letture e laboratori, pensati per coinvolgere adulti e bambini, favorendo lo scambio e la scoperta di talenti che spesso, nella quotidianità, trascuriamo di coltivare.

Desidero quindi esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Villa Mimbelli diventa così un luogo simbolo di bellezza, produzione culturale e gentilezza — valori di cui abbiamo profondamente bisogno”.

GLI ESPOSITORI

I fiori più belli e suggestivi dell’ampia area mediterranea saranno protagonisti di Harborea, colorando e profumando il parco di Villa Mimbelli grazie alle piante e agli arbusti esposti in oltre 80 stand.

Espositori storici e nuove realtà presenteranno il meglio delle loro produzioni: dalle rose agli iris, dalle ortensie alle acidofile fino alle varietà più particolari della flora mediterranea. Non mancherà uno spazio dedicato alle piante australiane e sudafricane, specie che, grazie a condizioni climatiche simili alle nostre, si adattano perfettamente ai giardini del nostro emisfero. Tillandsie, Hoya, bonsai e succulente amplieranno l’offerta delle specie da utilizzare in giardino e sui nostri terrazzi accostandoli alle moltissime varietà di erbacee da fiore.

Ampio spazio sarà riservato anche all’offerta gastronomica, con produttori di liquirizia, aceti e tartufi toscani, affiancati da maestri cioccolatieri che proporranno degustazioni.

Ricco e variegato il settore dei complementi d’arredo per il giardino, che spazierà da creazioni di design a selezioni di raffinato antiquariato.

Molti espositori organizzeranno inoltre laboratori gratuiti su prenotazione (cell: 339 8560212) presso i propri stand: dalle tecniche di intreccio dei cesti a percorsi olfattivi guidati per avvicinarsi al mondo delle fragranze.

Un appuntamento che, ancora una volta, saprà unire natura, cultura, artigianato e divulgazione botanica.

CAFFÈ LETTERARIO

Nel corso del week end, al Caffè letterario di Harborea si susseguiranno eventi dedicati al tema di questa edizione: “Mediterraneo crocevia di civiltà”.

Il primo appuntamento è fissato per sabato alle 15.00 con la floricoltrice esperta di piante acquatiche Livia Chiappella Michelazzi.

A seguire alle 16.00 sarà ospite Marco Pardini: divulgatore televisivo di etnobotanica, tiene lezioni e percorsi orientati all’identificazione delle piante in

diverse zone d’Italia. Ad Harborea presenterà il suo romanzo a tema erboristico “La trilogia di Agnese”.

Domenica alle 11.30 sarà la volta della biologa marina Ursula Salghetti Drioli che ha al suo attivo il premio della Royal Horticultural Society; la relatrice parlerà delle piante delle zone a clima mediterraneo del Cile dell’Australia e di altri paesi,che ha portato e ha fatto acclimatare nel Giardino di Boccanegra in Liguria,uno dei giardini più famosi per la raccolta di piante mediterranee.

Alle 15.00 Fabio Roggiolani, organizzatore di Ecofuturo Festival, parlerà di “Dagli orti bioattivi alla semina su sodo : le nuove agricolture per un cibo buono e sano”.

A seguire, alle 16.00, ultimo incontro della rassegna: “La coltivazione dell’olivo e del giaggiolo” con Elia Renzi e Aleandro Ottanelli.

LABORATORI PER BAMBINI E ADULTI

In un’area dedicata del parco, non mancheranno nemmeno quest’anno i laboratori per imparare a maneggiare l’arte del giardinaggio fin da piccoli.

Sabato alle 10 si parte con “Il magico mondo dei lombrichi” con la costruzione di una lombricompostiera.

Torna poi il tradizionale corso di decorazione floreale per bambini insieme alle maestre del Garden Club di Livorno, che si svolgerà sia sabato che domenica alle 10.30.

Sabato alle 15,00 si terrà l’atteso laboratorio “Creo il mio orto” che quest’anno si avvale anche della collaborazione della pittrice Pamela Marinelli che ci insegnerà a dipingere le piantine coltivate!

Sabato alle 11.30 ci sarà il workshop “Semi dal mondo” in cui si imparerà a costruire bombe di semi: un’antica tecnica giapponese per diffondere biodiversità nei parchi e giardini.

Sempre alle 11.30 di sabato e domenica “Piccolo laboratorio galenico” per creare lip glos, caramelle e gel all’arnica. Sabato pomeriggio (tre turni: ore 14.30, 16.00 e 17.30) da non perdere il laboratorio olfattivo a cura di Helan, adatto anche agli adulti.

Domenica alle 15.30 si terrà la grande “Caccia al tesoro botanica”, in cui gli iscritti divisi in 4 squadre si sfideranno a risolvere indizi esplorando fiori, foglie, bacche e altri elementi della natura.

Sabato e domenica (dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00) si svolgeranno anche i corsi di educazione ambientale organizzati dalla Lipu.

Presso gli stand di Harborea che espongono un apposito cartello, nel corso dei tre giorni, saranno proposte anche esperienze pratiche per adulti dedicate

all’intreccio di erbe palustri, coltivazione degli iris e di bonsai, un corso di pittura botanica insieme alla pittrice e illustratrice Pamela Marinelli (venerdì, sabato e domenica alle 15.30) e tanti altri.

Nel corso dei tre giorni, saranno proposte anche esperienze pratiche per adulti dedicate all’intreccio di erbe palustri, coltivazione degli iris e di bonsai, un corso di pittura botanica insieme alla pittrice e illustratrice Pamela Marinelli (venerdì, sabato e domenica alle 15.30) e tanti altri.

Per partecipare a tutti i laboratori gratuiti è indispensabile la prenotazione al 339-8560212.

L’offerta quest’anno di arricchisce anche di due workshop al costo di 25€; presso lo stand Flyingarden, spazio mostra: laboratorio di Kokedama. Prenotazioni al 366-6484056

E presso lo stand LAB72 spazio mostra – prenotazioni 348-7831404 / 333-3096138 workshop di ceramica botanica.

INFORMAZIONI GENERALI

Orari Harborea

Venerdì 17

14:30 – 19:30

Sabato 18

09:30 – 19:30

Domenica 19

09:30 – 19:30

Orari biglietteria

Venerdì

14:30 – 19:00

Sabato

09:30 – 19:00

Domenica

09:30 – 19:00

Costo biglietti

Costo biglietti

Costo del biglietto: 8 € (vale anche per l’ingresso al Museo Mediceo dei Granai di Villa Mimbelli, al Museo della Città ai Bottini dell’Olio e ai Laboratori di Harborea)

Abbonamento per 3 giorni: 15 €

Ridotto (soci AGI e UGAI): 5 €

Bambini fino a 14 anni e disabili con accompagnatore: ingresso gratuito

E’ possibile acquistare il biglietto anche online sul sito di Harborea: Harborea | Ticket.it e su Ticket.it > fiere>harborea

Ingresso dai Granai di Villa Mimbelli, via San Jacopo in Acquaviva 71.

Segreteria di Harborea:

segreteria@harborea.it

39 339-8560212

Dal 17 al 19 aprile torna Harborea a Villa Mimbelli