Dal 2 febbraio 2026 modifiche al servizio bus linee Val di Cornia
at-autolinee toscane informa che in Val di Cornia (LI) da lunedì 02 febbraio 2026 vi saranno modifiche al servizio bus per le Linee 001, 003, 005 e 008 (si veda avviso https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazione-linee-val-cornia-dal-2-febbraio).
Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.