20 Aprile 2021

Dal 21 aprile intervento di pulizia della rete fognaria in viale Italia

Livorno 20 aprile 2021

Asa ha programmato da mercoledì 21 aprile a venerdì 28 maggio 2021 una serie di interventi di pulizia della rete fognaria delle acque nere in esercizio in viale Italia, nel tratto compreso tra viale Nazario Sauro e piazza Luigi Orlando, per garantire al sistema fognario cittadino il mantenimento delle sue funzionalità e salvaguardare l’ambiente e di conseguenza anche la balneazione.

L’intervento sarà svolto in varie fasi consecutive per limitare i disagi ai cittadini e prevede la pulizia e il lavaggio dei due principali collettori di fognatura nera.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, sarà istituito il divieto di sosta e il restringimento della carreggiata stradale in viale Italia (corsia lato civici dispari) nei tratti di volta in volta interessati dai lavori.

Le lavorazioni programmate inizieranno già da domani, mercoledì 21 aprile, nel tratto di viale Italia compreso tra viale Nazario Sauro e via Lepanto e saranno istituiti il restringimento di carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata corsia lato terra (ordinanza n° 63/2001 ).

ASA si scusa con la cittadinanza per gli eventuali disagi causati.

