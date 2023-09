Home

25 Settembre 2023

Dal 3 ottobre tornano gli appuntamenti di #AVISRADIOGIOVANI II Edizione

Livorno25 settembre 2023 – Dal 3 ottobre tornano gli appuntamenti di #AVISRADIOGIOVANI II Edizione.

Ideato da Avis Comunale Livorno per avvicinare i giovani ai temi della donazione attraverso la web radio: in quanto offre modalità e linguaggi che incontrano le nuove generazioni, #AVISRADIOGIOVANI si avvia a questa seconda stagione arricchita della presenza di Avis Intercomunale Collesalvetti, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano; partner del progetto ed altre realtà che operano a favore del “dono”.

“L’iniziativa è realizzata grazie al bando “Siete Presente. Con i giovani per ripartire – 2023″, a valere sul progetto “Generazione Giovanisì”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale, con il contributo della Fondazione Livorno”.

Collaborano al progetto #AVISRADIOGIOVANI: il Comune di Livorno, l’associazione donatori di midollo osseo ADMO, Associazione italiana donatori di organi AIDO, associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma AIL, associazione genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore AGBALT Onlus, la lega italiana per la lotta contro l’Aids P24 LILA e i Clown di corsia I Libecciati VIP Livorno ODV.

La conduzione è affidata al donatore di sorrisi Leonardo Nobili, il quale medierà esperienze ed interventi di esperti nelle nove puntate del format radiofonico, trasmesse in diretta streaming dalla piattaforma Spreaker dal Polo Artistico Vinile (Aps ixi Vinile), eccetto l’evento conclusivo che si terrà presso l’Ex Cinema Aurora il 15 Dicembre 2023.

#Avisradiogiovani si rivolge in particolare a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni che sono invitati a partecipare ai dieci incontri in programma.

IL PROGRAMMA

