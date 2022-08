Home

Cronaca

Dal balcone minaccia i passanti con una pistola, in casa sua trovato un arsenale

Cronaca

18 Agosto 2022

Livorno 18 agosto 2022 – Dal balcone minaccia i passanti con una pistola, in casa sua trovato un arsenale

Minaccia alcuni passanti individuato e segnalato cittadino italiano all’AG per le minacce aggravate e per le armi non regolarmente detenute.

La sera del 18 del mese di Agosto alle ore 03.00, veniva richiesto l’intervento della polizia in Via B. Buozzi per un soggetto armato di pistola che minacciava alcune persone dal balcone sito al secondo piano dell’edificio.

Giunti sul posto gli gli agenti della polizia , dopo essersi avvicinati adottando tutte le possibili cautele del caso, si avvicinavano e constatavano che l’uomo segnalato risultava effettivamente affacciato al balcone ed aveva in mano un’arma, non riconoscibile sul momento se fosse reale o giocattolo, in quanto l’evento si svolgeva in orario notturno e la scarsa illuminazione pubblica non agevolava la visione del soggetto che stava minacciando due passanti, risultati successivamente a lui sconosciuti.

L’uomo, resosi conto della presenza dei poliziotti alzava le braccia per far capire di essere disarmato.

Entrati nell’abitazione dell’uomo, agli agenti; veniva indicato spontaneamente dove aveva appoggiato la pistola e faceva presente che all’interno dell’abitazione erano presenti altre armi e si rendeva disponibile alla consegna.

Infatti all’interno dell’abitazione veniva rinvenuto il seguente materiale:

3 fucili da caccia regolarmente detenute

1 fucile ad aria compressa ed altre armi bianche ( 4balestre,2 catane, coltelli e frecce nonchè diverse scatole di cartucce di cui una parte a salve ) non regolarmente detenute.

La polizia procedeva al sequestro di tutto il materiale, sia per fini penali che amministrativi/cautelari, ed il soggetto veniva segnalato all’A.G. sia per le armi non regolarmente detenute e sia per le minacce aggravate.

