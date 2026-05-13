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Cronaca

Dal Canile a San Jacopo: Eos, Bimba e Balù si fanno conoscere, aspettano una carezza e una nuova casa

Cronaca

13 Maggio 2026

Dal Canile a San Jacopo: Eos, Bimba e Balù si fanno conoscere, aspettano una carezza e una nuova casa

Livorno 13 maggio 2026 Dal Canile a San Jacopo: Eos, Bimba e Balù si fanno conoscere, aspettano una carezza e una nuova casa

Sabato mattina in piazza San Jacopo non ci saranno soltanto volontari e gazebo, ma soprattutto tre storie in cerca di un nuovo inizio. Eros, Bimba e Balù, ospiti del canile comunale “La Cuccia nel Bosco”, saranno infatti protagonisti dell’iniziativa promossa dall’associazione animalista ALCA – Associazione Liberi Cittadini Animalisti, in programma sabato 16 maggio dalle 9 alle 12.30 nei pressi della Baracchina Bianca.

L’obiettivo è semplice ma carico di significato: permettere ai cittadini di incontrare da vicino tre cani che aspettano soltanto una possibilità. Una carezza, uno sguardo, magari proprio quell’incontro capace di cambiare per sempre la loro vita.

I volontari dell’associazione saranno presenti per raccontare il carattere e la storia di Eros, Bimba e Balù, tre cani descritti come affettuosi e desiderosi di trovare finalmente una famiglia pronta ad accoglierli. Un’occasione importante anche per sensibilizzare sul tema delle adozioni consapevoli e sull’importanza del volontariato animalista.

“Sabato sarà l’occasione per conoscere tre cani buoni che necessitano solo di una famiglia: venite a conoscerli, adottateli”, è l’appello lanciato dalla presidente di ALCA, Giovanna Giusti.

L’iniziativa vuole avvicinare le persone al mondo delle adozioni, mostrando come dietro ogni cane ci sia un compagno fedele pronto a donare affetto e gratitudine. Per molti animali del canile, infatti, basta soltanto qualcuno disposto a fermarsi qualche minuto per scoprire quanto amore siano ancora capaci di offrire.