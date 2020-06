Home

Dal Comune, oltre 500 mila euro a partite iva, associazioni, cultura e spettacolo

28 Giugno 2020

Dal Comune, oltre 500 mila euro a partite iva, associazioni, cultura e spettacolo

Oltre mezzo milione di euro dal Comune di Livorno a sostegno di commercio, imprese, associazionismo, cultura e spettacolo

Entro la fine di luglio l’erogazione delle risorse

Livorno, 28 giugno 2020 – Oltre mezzo milione di euro per sostenere commercio, imprese, associazionismo, cultura e spettacolo.

Il sindaco Salvetti e gli assessori Ferroni, Lenzi, Raspanti, Garufo e Simoncini hanno illustrato le risorse che il Comune di Livorno erogherà per ogni singolo assessorato.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti:

“Oltre mezzo milione di euro a disposizione del tessuto economico e sociale cittadini.

L’Amministrazione Comunale con questa operazione concretizza le promesse fatte ai cittadini in difficoltà.

Sosterremo chi veramente ha bisogno e chi, durante il lockdown, ha dovuto interrompere la propria attività lavorativa.

Livorno è il primo capoluogo di provincia toscano che pubblica bandi per l’integrazione del canone di affitto per attività commerciali ed artigianali.”

Questa la distribuzione delle risorse nei vari comparti:

partite Iva 150 mila euro

associazioni 150 mila euro

coprogettazione di eventi culturali e spettacolari 100 mila euro

imprese giovanili e innovative 200 mila euro

Viola Ferroni, assessore al bilancio:

“Ci siamo resi conto che con l’emergenza covid-19 la priorità è quella di immettere liquidità nell’economia cittadina.

Anticipiamo la manovra di riequilibrio che è propria della fine del mese di luglio con una manovra di pre-riequilibrio.

I tempi saranno brevi, contiamo di poter erogare le risorse entro la fine di luglio. I vari assessorati cureranno i bandi, che rimarranno aperti per una decina di giorni, dopodichè pubblicheremo le graduatorie e ci impegneremo liquidare il prima possibile.

Questo vale per i contributi a beneficio delle partite IVA e delle associazioni, mentre le risorse destinate alla cultura saranno attribuite attraverso la coprogettazione.”

L’assessore al sociale Andrea Raspanti, 150 mila euro saranno destinati al mondo del sociale e dello sport.

“Il bando è rivolto alle associazioni iscritte al registro comunale che svolgono attività, in qualunque settore, che coinvolgono persone con disabilità, bambini, anziani e soggetti svantaggiati.

Un modo per sostenere le associazioni, riconoscendone l’importanza, e, tramite loro, le persone in maggior difficoltà.

Il Covid ha comportato l’interruzione di tutte le attività e anche la possibilità, da parte delle associazioni, di autofinanziarsi tramite iniziative e raccolte fondi.

Il rischio è che molte realtà debbano rinunciare a importanti progetti di valore sociale oppure chiedere ai beneficiari di contribuire, in questo modo andando ad aumentare il carico su famiglie già provate dalla crisi in corso. Abbiamo inserito nel bando criteri qualitativi importanti.

Riconosciamo con questo bando un dato di fatto: il welfare locale dipende dall’integrazione tra servizio pubblico e associazioni.

Dobbiamo riconoscerne e valorizzarne il ruolo”.

Un settore particolarmente colpito dall’emergenza covid-19 è stato quello del commercio, turismo e partite Iva. Molti gli aiuti che l’Amministrazione Comunale ha già assegnato, ricordiamo l’azzeramento della Tosap, suolo pubblico gratuito anche su stalli blu per le attività di somministrazione, l’azzeramento della parte variabile della Tari.

“I 150 mila euro che ci apprestiamo ad erogare” aggiunge l’assessore al commercio e turismo Rocco Garufo “andranno a sostenere come contributo, le spese degli affitti dei fondi commerciali che non sono stati pagati a causa della chiusura imposta da decreto durante il lockdown. Il Decreto Rilancio prevede un sostegno del 60% della quota di affitto e il Comune di Livorno integrerà il restante 40%. Ancora da affinare, con il sostegno delle associazioni di categoria, i termini di erogazione del contributo e soprattutto l’individuazione dei destinatari”.

Il sostegno al mondo dell’impresa è in prospettiva e non è rivolto al periodo del lockdown. Proprio per questo motivo i 200 mila euro saranno messi a disposizione a fine estate, soprattutto per garantire la partecipazione di tutti. Sarà necessario del tempo per chi ha un’idea e intenda trasformarla in un progetto.

L’assessore allo sviluppo economico Gianfranco Simoncini spiega “I 200 mila euro messi a disposizione al mio assessorato saranno destinati ad interventi a favore delle imprese giovanili ed innovative. A queste risorse si potrebbero aggiungere 25 mila euro, già disponibili sul bilancio regionale, residuali di un bando del valore di 400 mila euro per le imprese livornesi” prosegue Simoncini “Ricordo che dal primo del mese è aperto il bando Invitalia da 10 milioni di euro, A breve, potrebbe essere concordato con la Regione Toscana un ulteriore intervento di 800 mila euro, per riaprire un bando su protocolli di insediamento per imprese del comune di Livorno che creino occupazione sul territorio livornese, per progetti di impresa che possano ampliare o creare nuove attività e di conseguenza posti di lavoro”.

“Il contributo di coprogettazione per il mondo della cultura” spiega l’assessore alla cultura Simone Lenzi “sarà rivolto a chi organizza manifestazioni che prevedano almeno cinque eventi. Il criterio è quello di sostenere il settore in base al ritorno che le iniziative avranno sulla città in quella che ci auguriamo essere una fase di ripartenza”