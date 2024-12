Home

Cronaca

Dal decoro alla sicurezza: Livorno Civica dialoga con il quartiere Corea

Cronaca

6 Dicembre 2024

Dal decoro alla sicurezza: Livorno Civica dialoga con il quartiere Corea

Livorno 6 dicembre 2024 Dal decoro alla sicurezza: Livorno Civica dialoga con il quartiere Corea

Livorno Civica e il viaggio nei quartieri della città

Livorno Civica continua il suo viaggio attraverso la città e dopo l’incontro al Centro Anziani di Viale Carducci di ottobre, ieri è stata la volta del Centro Anziani “Zanni Nadea” di Corea.

Le cose che abbiamo in Comune è il titolo che, insieme a Cambiamenti, abbiamo dato a questo ciclo di dibattiti e cene.

L’incontro è stato introdotto da Stefano Romboli – che ha coordinato e moderato l’incontro – con una panoramica dei cambiamenti e delle trasformazioni del quartiere Corea, non escludendo le criticità e le cose da migliorare.

Al dibattito erano presenti, la vicesindaca Libera Camici che ha condiviso l’impegno e il lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale per le diverse nuove strutture scolastiche e i servizi educativi presenti sul territorio, sottolineando l’importanza e la diffusione dei Patti di collaborazione per i beni comuni urbani.

Sul tema è intervenuto il Presidente del Consiglio di zona 1, Giuseppe Barbato che ha illustrato alcuni esempi di spazi rigenerati e rivitalizzati attraverso i Patti e su alcuni eventi natalizi che saranno organizzati in Corea, mentre l’Assessore Andrea Raspanti ha spiegato il percorso che porterà alla trasformazione dei centri sociali per anziani in Case di quartiere e si è soffermato sui servizi assistenziali e socio-sanitari per i quartieri nord, in particolare aggiornando sulla futura Casa di Comunità.

A concludere questa importante iniziativa, Arianna Terreni – consigliera di Livorno Civica, presidente della Settima Commissione, nata e cresciuta in Corea che ha ricordato l’importanza della sicurezza e del decoro urbano, sottolineando come questi due aspetti siano strettamente legati. Con il supporto del Security Manager Paolo Dotto è stato evidenziato come il miglioramento del decoro, l’illuminazione delle piazze e la cura degli spazi pubblici possa contribuire in modo determinante a migliorare la sicurezza, percepita e reale, assieme alla valorizzazione e al consolidamento degli spazi di incontro e di socializzazione che in Corea sono attivi e numerosi.

Il viaggio di Livorno Civica nei quartieri proseguirà nel 2025 partendo dal quartiere La Leccia, per continuare a mantenere l’ascolto e il contatto con le cittadine e i cittadini e seguire le trasformazioni urbanistiche e sociali di ogni zona, con l’aiuto e il supporto degli amministratori locali, dei residenti e di organismi importanti come i Consigli di zona, a cui teniamo particolarmente come elementi costruttivi di cittadinanza attiva.

A tal proposito, lunedì 9 dicembre è già stata convocata la Commissione 1 proprio per discutere la mozione presentata dal nostro gruppo consiliare per il rilancio delle azioni di sviluppo e sostegno alla piena attivazione delle funzioni dei Consigli di Zona e l’apertura di un tavolo di confronto trasversale alle forze politiche sui temi della partecipazione e dei Consigli stessi.

Dal decoro alla sicurezza: Livorno Civica dialoga con il quartiere Corea