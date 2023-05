Home

Eventi

Dal Festival della Magia a Onda su Onda, l’estate 2023 di San Vincenzo è pronta al decollo

Eventi

16 Maggio 2023

Dal Festival della Magia a Onda su Onda, l’estate 2023 di San Vincenzo è pronta al decollo

San Vincenzo (Livorno) 16 maggio 2023 – Dal Festival della Magia a Onda su Onda, l’estate 2023 di San Vincenzo è pronta al decollo

Dall’ormai grande classico Onda su Onda al Tuscany on Festival, passando per le serate di approfondimento musicale ‘Tor-re-mi-fa-sol’ con Covergreen, le rassegne di musica classica, lirica e bandistica, le presentazioni di ‘Libri sotto la Torre’, gli appuntamenti di teatro dedicati sia agli adulti che ai bambini e a una vasta serie di iniziative sportive. Il tutto che avrà come apertura il Festival della Magia, diretto da Francesco Fontanelli e in programma il 2 e il 3 giugno.

Il venerdì itinerante per le vie del corso, mentre previsto il Gran Galà all’anfiteatro del porto.

È stato di fatto completato il cartellone 2023 degli eventi dell’estate a San Vincenzo, una serie di appuntamenti di alto livello tra anfiteatro del porto, giardino della Torre e zona pedonale, che accompagneranno cittadini e turisti da a inoltrato .

All’insegna della musica di qualità, del teatro, dell’arte e della cultura in generale.

“L’estate a San Vincenzo è pronta a decollare – spiega il sindaco Paolo Riccucci -. Da settimane l’Amministrazione è al lavoro per redigere un cartellone ricco di eventi e iniziative, dalla musica al teatro, dall’arte alla cultura in generale e all’intrattenimento.

Riteniamo di aver concretizzato un calendario davvero interessante e variegato, che nei prossimi giorni si arricchirà con ulteriori eventi.

Altri si aggiungeranno ancora con il passare delle settimane, il tutto per offrire a cittadini, turisti e visitatori un’ampia e diversificata scelta”.

Dal 10 al 25 si terrà Onda su Onda Music Festival all’anfiteatro del Porto, in concerto sempre a partire dalle 21.30 ci saranno nomi del calibro dei Matti delle Giuncaie (10 giugno); Francesco Tricarico (24 giugno), The Swing Brothers Sergio Caputo & Francesco Baccini (14 luglio); Savana Funk (23 luglio); Raphael Gualazzi con Simona Molinari (6 agosto) e Statuto (25 agosto).

Tre giorni di Tuscany on Festival in programma invece dal 13 al 15 in piazza Unità d’Italia. Sul palco dalle 22 si alterneranno Band Live Cover di Vasco Rossi, Jack Mazzoni dj internazionale, Alexandra The Voice, Band Live Cover dei Queen, il Circo Nero animazione dj Vocalist e Drag Queen.

Più altri appuntamenti nella zona pedonale con la musica in programma 8 e 12 agosto.

sarà anche il mese di ‘Tor-re-mi-fa-sol’. Quattro serate di approfondimento culturale, intrattenimento e ascolto musicale con artisti, giornalisti e scrittori, dal 9 al 12.

In programma ‘Viaggio nell’altra parte della Luna’ con Donato Zoppo, Marco Bracci e Stefano Calvi, poi un incontro con Riccardo Bertoncelli, ‘Appresso alla musica’ con Gegè Telesforo intervistato da Fabio Canessa e, in chiusura, ‘La sera dei miracoli’, uno storytelling sui grandi cantautori italiani con Donato Zoppo e Michele Cortese alla voce, chitarra e pianoforte.

Ma la musica non si ferma, da a decine di serate con Etruria Classica, la Filarmonica G. Verdi e l’associazione Città di San Vincenzo. Spazio alle presentazioni dei libri con ‘Libri sotto la Torre’, al teatro con la Mayor Von Frinzius, che 11 porterà in scena ‘Scaraventati, ho fatto la mia’.

Poi ‘La resistenza delle donne’, di Benedetta Tobago, e gli eventi dedicati ai bambini di Habanera-Teatrino del Sole.

Non mancheranno gli eventi sportivi, dalla 100 di Montecristo del 20 e 21 maggio, ad auto e moto storiche, con rievocazioni e appuntamenti dedicati a turisti e appassionati del settore. In questi giorni, inoltre, è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione dell’area pubblica nella zona degli impianti sportivi Santa Costanza, dove verranno effettuati eventi dedicati ai ragazzi e agli adolescenti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin