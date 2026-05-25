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Cronaca

Dal laboratorio di scrittura nasce “Dieci Voci”, la nuova raccolta poetica del Cecioni

Cronaca

25 Maggio 2026

Dal laboratorio di scrittura nasce “Dieci Voci”, la nuova raccolta poetica del Cecioni

Livorno 25 maggio 2026 Dal laboratorio di scrittura nasce “Dieci Voci”, la nuova raccolta poetica del Cecioni

La poesia come strumento per raccontarsi, interpretare il presente e dare voce alle emozioni delle nuove generazioni. Il Liceo Francesco Cecioni presenta “Dieci Voci”, la seconda antologia poetica nata dai laboratori di scrittura dell’istituto, in programma martedì 26 maggio alle ore 17 nell’aula magna della scuola.

Dopo il successo di “Combinazioni”, la prima raccolta poetica del liceo che era stata presentata anche fuori città, fino ad Arezzo, prosegue così il percorso culturale ed editoriale promosso all’interno dell’istituto livornese.

L’opera nasce dall’esperienza dei laboratori pomeridiani di scrittura e poesia coordinati dal professor Paolo Cosci, diventati negli anni un vero spazio di confronto e crescita personale per gli studenti. Non soltanto un’attività extrascolastica, ma un luogo dove la scrittura viene utilizzata come mezzo per osservare la realtà, elaborare esperienze e trasformare pensieri e domande in parole.

“Dieci Voci” raccoglie poesie che affrontano temi profondi e universali: il tempo che passa, la memoria, l’identità, il cambiamento, le relazioni, il bisogno di essere ascoltati e la ricerca del proprio posto nel mondo. Nei testi convivono immagini intime e quotidiane insieme a riflessioni più ampie sulla fragilità, sulla nostalgia e sulla crescita personale.

Tra le pagine emergono anche riflessioni sul rapporto tra memoria e tecnologia, sul rischio di perdere ciò che definisce una persona e sul potere della parola e dell’arte di rendere visibile ciò che spesso rimane nascosto.

L’antologia rappresenta così un mosaico di sensibilità differenti e conferma la volontà del Liceo Cecioni di valorizzare la creatività degli studenti, offrendo spazio alle forme espressive attraverso cui i giovani costruiscono la propria identità.

Con questa seconda pubblicazione, l’istituto consolida un’esperienza che da semplice laboratorio scolastico si sta trasformando sempre più in un progetto culturale condiviso, capace di coinvolgere la comunità scolastica e il territorio.

La presentazione è aperta alla cittadinanza.