Dal Sud al Centro: espulso dall’Italia, marocchino con passato criminale intercettato a Venturina

13 Dicembre 2023

Livorno 13 dicembre 2023 – Dal Sud al Centro: espulso dall’Italia, marocchino con passato criminale intercettato a Venturina

Prosegue l’attività di intensificazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Piombino, in aderenza con le disposizioni del Comando Provinciale di Livorno e nell’ambito delle linee strategiche della Prefettura.

I carabinieri della Stazione di Venturina Terme, durante un servizio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa, hanno sottoposto ad un controllo in via Cerrini un 35enne marocchino e lo hanno deferito in stato di libertà poiché irregolare sul territorio nazionale. Da una verifica alla banca dati infatti, l’uomo, oltre ad essere gravato da numerosi precedenti, era destinatario di un provvedimento di espulsione, emesso e notificatogli il 4 settembre u.s. a Potenza al quale lo straniero non aveva ottemperato permanendo irregolarmente sul territorio italiano.

Il 35enne è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza all’ordine di espulsione e, al termine delle formalità, sarà accompagnato presso il centro di permanenza di Potenza per il successivo rimpatrio.

