17 Febbraio 2024

La Società D’Alarcon Forever s.r.l. ricerca autista per bus-navetta e altri profili.

Scade il 21 Febbraio la presentazione delle candidature per le 8 posizioni lavorative richieste.

Porto Azzurro (isola d’Elba, Livorno), 17 Febbraio 2024 – D’Alarcon Forever assume 36 persone a tempo determinato, gli otto profili ricercati

Alle ore 12.00 del 21 febbraio 2024 scade la possibilità di poter presentare la propria candidatura per le 8 posizioni lavorative che rientrano nel bando pubblicato dalla società partecipata dal comune di Porto Azzurro, D’Alarcon Forever s.r.l.

La D’Alarcon Forever s.r.l. ha recentemente pubblicato il BANDO DI SELEZIONE per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie di soggetti idonei per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato.

Questi i profili personali ricercati:

Posizione n. 1 – SERVIZI GESTIONE DEL TERRITORIO – GIARDINIERI/MANUTENTORI – ADDETTI ALLA CURA E SISTEMAZIONE DEL VERDE E MANUTENZIONI STRADALI

Posizione n. 2 – MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ MINORE

Posizione n. 3 – OPERATORI ADDETTI ALLA CUSTODIA, E PULIZIA DEI BAGNI

PUBBLICI

Posizione n. 4 – IMPIEGATO ADDETTO AI SERVIZI DELLA MARINA DI PORTO AZZURRO

Posizione n. 5 – ADDETTO AUTISTA SCUOLABUS/NAVETTA

Posizione n. 6 – ADDETTO AL CONTROLLO E GESTIONE ACCESSI AI PARCHEGGI

DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO (AUSILIARI DELLA SOSTA)

Posizione n. 7 – ADDETTO ALLA MANUTENZIONE E BIGLIETTAZIONE DEL CINEMA PRESSO IL TEATRINO.

Posizione n. 8 – OPERATORI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA, GESTIONE E PULIZIA SPIAGGIA DEI CANI.

Per tutte le informazioni sui requisiti richiesti per l’ammissione, le modalità di presentazione della domanda e relativo modulo, per la valutazione e lo svolgimento delle eventuali assunzioni vi rimandiamo direttamente al bando al sito:

https://dalarconforever.it/bandi-e-avvisi-it/

