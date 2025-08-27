Home

27 Agosto 2025

"Dalla barella" alla denuncia: perde un involucro di droga in ospedale durante le cure, rinvenuti anche 500 euro

27 Agosto 2025



Portoferraio (isola d'Elba, Livorno) 27 agosto 2025

I carabinieri di Portoferraio sono intervenuti in orario tardo serale, presso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino per approfondire i controlli a carico di una persona a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale centrale operativa.

Si tratta di una trentenne che era stata ricoverata poco prima in stato di agitazione psicomotoria.

Durante le prime cure dei sanitari le sarebbe accidentalmente caduto da una tasca di un indumento un involucro contenente dello stupefacente.

L’intervento dei Carabinieri di Portoferraio ha consentito di appurare effettiva presenza di hashish all’interno dell’involucro.

Ulteriori immediate attività di approfondimento hanno poi consentito di rinvenire nella disponibilità della donna altri 16 grammi della medesima sostanza, suddivisi in due pezzi, nonché denaro contante ammontante a circa euro 500, suddiviso in banconote di vario taglio.

Alla luce del quantitativo e dei soldi contanti rinvenuti, l’attività di polizia giudiziaria è stata estesa anche al domicilio della detentrice, rinvenendovi ulteriori due grammi di hashish. Complessivi oltre 20 grammi di hashish e denaro contante ritenuto provento di probabile attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro, mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

