Collesalvetti

13 Marzo 2025

Collesalvetti (Livorno) 13 marzo 2025 "Dalla crisi del lavoro alla chiusura della scuola, problemi irrisolti e poca trasparenza", la denuncia della Sinistra di Collesalvetti

L’analisi politica dell’amministrazione del territorio di Collesalvetti dopo 10 mesi di governo Paoli. L’intervento della Sinistra di Collesalvetti:

“La chiusura della scuola dell’infanzia di via della Colmata crediamo possa essere il coronamento negativo dei primi dieci mesi di amministrazione Paoli, dieci mesi di nulla più assoluto dal punto di vista politico e amministrativo.

Nonostante questa amministrazione rimarrà alla storia per il suo elevato, ed eccessivo crediamo, costo per i cittadini, il territorio è pervaso da problemi occupazionali, abbandono, servizi che costano e non funzionano, ma non solo, abbiamo grossi problemi di applicazione della partecipazione diretta ed indiretta, problemi di comunicazione e trasparenza, ma nonostante si va avanti con la forza di chi è stato votato e ha vinto le elezioni, ma non consapevole del fatto che rappresenta solo un terzo dei tutti coloro che hanno votato.

Intanto i lavoratori e le lavoratrici del Faldo manifestano e vengono ricevuti dal Prefetto, figura che ha oramai praticamente sostituito la figura del sindaco su quasi tutte le questioni aperte sul nostro comune.

Ma Faldo è solo la situazione più estrema delle problematiche occupazionali, l’Interporto A.V. ha vertenze lavorative, la zona ex CMF uguale, ma tutto procede in attesa dell’intervento del Prefetto.

Potremmo dire una amministrazione impalpabile, per non eccedere con le definizioni, che rispetto agli impegni presi in campagna elettorale non ha ancora concretizzato assolutamente nulla, la partecipazione è a zero, eppure sembrava che questa pratica fosse in cima alle priorità della sindaca e della sua giunta, ci sono lacune di informazione e coinvolgimento dei cittadini sulle varianti urbanistiche in atto e già approvate, a nostro avviso gravissime, sfidiamo chiunque ad andare sul sito del Comune per consultare gli strumenti urbanistici principali, introvabili. A parte il Piano Strutturale ed il Regolamento Edilizio, ad oggi non c’è altro sul sito…

E pure il giorno 11 marzo scorso c’è stata una seduta del consiglio per approvare le controdeduzioni alle osservazioni del Piano Operativo, ma tutto ciò un cittadino dove lo trova? Come si può verificare se una osservazione è stata accettata o meno?

Ma la cosa più grave è che in tutta questa fase di trasformazione e varianti degli strumenti urbanistici i cittadini sono stati tenuti completamente al di fuori e non sono stati assolutamente coinvolti in nessuna fase di tutto ciò. Gravissimo.

Oggi questi mesi di nulla assoluto si coronano con la chiusura della scuola dell’infanzia di Guasticce, nonostante da mesi, per non dire anni che sarebbe il termine temporale giusto, ci siano problemi con la legionella…

Allora ci chiediamo che senso abbia avere amministratori disponibili a tempo pieno che dovrebbero dedicarsi alla loro attività senza distrazioni”.

Il direttivo della sinistra di Collesalvetti