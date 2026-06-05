Home

Cronaca

Dalla fantasia dei bambini al muro della scuola: inaugurata l’opera delle Brin

Cronaca

5 Giugno 2026

Dalla fantasia dei bambini al muro della scuola: inaugurata l’opera delle Brin

Livorno 5 giugno 2026 Dalla fantasia dei bambini al muro della scuola: inaugurata l’opera delle Brin

San Jacopo, inaugurato il murale realizzato dagli alunni delle Brin: il benessere a scuola diventa arte

Un muro che si trasforma in un’opera d’arte e un progetto che unisce scuola, territorio e creatività. Nel pomeriggio di giovedì 4 giugno è stato inaugurato il nuovo murale di via Sardegna, davanti alla scuola primaria Benedetto Brin di San Jacopo in Acquaviva, frutto di un percorso educativo che ha visto protagonisti gli alunni dell’istituto.

L’opera nasce infatti dai disegni realizzati dai bambini sul tema “Il benessere a scuola”, successivamente reinterpretati e trasformati in un grande murale dall’artista bresciano Kevin Cattivelli. Un’iniziativa che ha permesso ai più piccoli di vedere le proprie idee prendere forma e diventare parte integrante del paesaggio urbano del quartiere.

Il progetto è stato finanziato dal Consiglio di Zona 3, presieduto da Clara Sforza, e ha coinvolto attivamente la comunità scolastica guidata dalla dirigente Elisabetta Iaccarino. Contestualmente all’inaugurazione è stata inoltre allestita una mostra con i disegni originali realizzati dagli alunni, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere il percorso creativo che ha portato alla nascita dell’opera.

L’iniziativa non si è limitata alla sola realizzazione del murale, ma ha rappresentato un vero e proprio percorso formativo. Gli studenti hanno infatti approfondito il tema dell’arte urbana e dell’espressione artistica muraria pubblica, scoprendo il linguaggio dei murales e il loro valore culturale e sociale all’interno delle città.

Fondamentale il contributo dell’Associazione culturale ArtLab di Livorno, presieduta da Sheila Cantone, che ha curato il progetto accompagnando gli alunni nelle diverse fasi dell’attività.

Il murale rappresenta così non soltanto un intervento di riqualificazione estetica dello spazio pubblico, ma anche il risultato concreto di un percorso partecipativo che ha messo al centro i bambini, la loro visione della scuola e il loro desiderio di trasformare in colori e immagini il concetto di benessere.

Un’opera che da oggi accoglie studenti, insegnanti e famiglie all’ingresso della scuola Brin, lasciando nel quartiere una testimonianza permanente della creatività e dell’entusiasmo delle nuove generazioni.