Home

Provincia

Dalla Germania a San Vincenzo, gli studenti di Pfarrkirchen accolti dal sindaco Ricucci

Provincia

18 Aprile 2023

Dalla Germania a San Vincenzo, gli studenti di Pfarrkirchen accolti dal sindaco Ricucci

San Vincenzo (Livorno), 18 aprile 2023 – Dalla Germania a San Vincenzo, gli studenti di Pfarrkirchen accolti dal sindaco Ricucci

Sono arrivati a San Vincenzo domenica scorsa e ieri, lunedì 17 aprile, sono stati accolti a palazzo civico dal sindaco Paolo Riccucci insieme alla consigliera con delega alla scuola, Antonella Cucinotta, e al presidente del comitato gemellaggi, Piero Bientinesi. Un gruppo di studenti tedeschi proveniente dal Gymnasium Pfarrkirchen è infatti ospite delle famiglie del nostro territorio nell’ambito del progetto di scambio culturale tra San Vincenzo e la cittadina tedesca.

In questi giorni i ragazzi stanno andando alla scoperta delle bellezze non solo della Valdicornia ma anche delle principali località della Toscana.

Un’iniziativa che va avanti da tempo ed è promossa e realizzata da istituto comprensivo Mascagni, Comune di San Vincenzo e Comitato gemellaggi. Accompagnati dagli insegnanti Bianca Hofmann e Peter Müller e dalla professoressa dell’istituto comprensivo Mascagni, Chiara Muzzi, referente del progetto insieme alla docente Alessandra Nassi, i ragazzi hanno ricevuto il saluto dell’Amministrazione che ha omaggiato gli studenti con l’olio tipico del nostro territorio.

“È stato un vero piacere e un grande orgoglio accogliere in Comune i ragazzi e gli insegnanti di Pfarrkirchen – hanno detto il sindaco Paolo Riccucci e la consigliera con delega alla scuola Antonella Cucinotta -. Il progetto di scambio culturale tra San Vincenzo e la Germania rappresenta infatti un’esperienza estremamente significativa per gli studenti, che continuano a mettersi in connessione andando alla scoperta dei territori e della cultura. Ai ragazzi di Pfarrkirchen – hanno concluso – auguriamo di passare giorni splendidi nella nostra San Vincenzo e in Toscana”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin