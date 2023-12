Home

Provincia

Dalla misura alternativa al carcere, 33enne marocchino finisce a Le Sughere

Provincia

17 Dicembre 2023

Livorno 17 dicembre 2023 –

Commissariato di P.S. Piombino esegue ordine di carcerazione nei confronti di trentenne nord-africano.

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Piombino all’esito di attività investigativa volta a rintracciare trentenne nord-africano ha dato applicazione ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Livorno

L’uomo è un trentatreenne marocchino, già condannato a scontare una pena di quasi 2 anni e mezzo e € 1.500,00 di multa. L’uomo nel corso degli anni si è reso in più circostanze responsabile di violazioni della legge penale, commettendo reati in materia di stupefacenti, reati contro famiglia, contro la persona e contro l’ordine pubblico, tanto da essere stato destinatario più volte di misure di prevenzione emesse dal Questore della Provincia di Livorno, come il divieto di accedere alle manifestazioni sportive e l’Avviso Orale.

Sebbene inizialmente ammesso a scontare la pena con una misura alternativa alla detenzione, il suo comportamento violativo delle regole è stato poi valutato dall’Autorità Giudiziaria come incompatibile col beneficio ottenuto, al punto da ripristinare per lo stesso la detenzione carceraria.

Ricevuto l’ordine di esecuzione, il personale del Commissariato di P.S. di Piombino prelevava l’uomo presso la sua abitazione per la compilazione degli atti di rito, per poi condurlo presso la Casa Circondariale di Livorno “Le Sughere”

