Dalla musica al suolo pubblico e pubblicità, multe serali della Municipale oltre 5000 euro

11 Luglio 2025

Livorno 11 luglio 2025

Controlli e sanzioni della Polizia Municipale mirati al rispetto di emissione di musica, occupazioni di suolo pubblico e violazioni in materi di pubblicità

A seguito di esposti e segnalazioni pervenute al Comando, nella giornata di venerdì 27 giugno il Nucleo Commercio della Polizia Municipale ha effettuato un servizio specifico in orario serale nei confronti di attività quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, minimarket e circoli privati mirato al rispetto di emissione di musica, occupazioni di suolo pubblico e violazioni in materi di pubblicità.

Al termine degli accertamenti svolti sono state contestate 3 violazioni per esposizione di insegna non autorizzata, 1 per vendita di generi alimentari non autorizzati, 2 per occupazione di suolo pubblico; gli accertamenti delle attività oggetto di esposto per disturbo a causa di diffusione di musica hanno dato esito negativo.

Complessivamente, sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 5.000 euro.

La Polizia Locale proseguirà nel periodo estivo i controlli in materia commerciale anche in altre zone della città.