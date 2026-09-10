Home

Sport

Dalla palestra alla Serie A: allenamento ed emozioni speciali, gli u14 del Torretta Volley incontrano la Lube

Sport

10 Settembre 2026

Dalla palestra alla Serie A: allenamento ed emozioni speciali, gli u14 del Torretta Volley incontrano la Lube

Livorno 10 settembre 2026 Dalla palestra alla Serie A: allenamento ed emozioni speciali, gli u14 del Torretta Volley incontrano la Lube

Torretta Volley, giornata speciale per l’Under 14 alla Lube

Allenamento congiunto, formazione e incontro con i campioni della Serie A per i giovani atleti livornesi

L’Under 14 maschile del Torretta Volley Livorno ha vissuto una giornata speciale a Civitanova Marche. Lunedì 7 settembre, i giovani atleti hanno incontrato la Cucine Lube Civitanova, tra le società più prestigiose della pallavolo italiana.

Il programma ha unito sport, formazione e confronto. Il coach e direttore tecnico Antonio Benedetti ha accompagnato la squadra durante questa importante esperienza.

Il confronto tecnico in campo

La mattinata ha proposto attività tecniche, esercitazioni e partite. I ragazzi del Torretta hanno affrontato una realtà di alto livello, mettendo alla prova le competenze sviluppate durante gli allenamenti.

Il confronto ha offerto nuovi stimoli e indicazioni utili. Gli atleti potranno trasferire quanto imparato nel lavoro quotidiano in palestra.

L’allenamento congiunto ha rappresentato anche un’occasione di crescita personale. I giovani pallavolisti hanno potuto conoscere metodi diversi e osservare una realtà sportiva organizzata ai massimi livelli.

L’allenamento della prima squadra

Nel pomeriggio, la delegazione livornese ha assistito all’allenamento della prima squadra della Lube. I ragazzi hanno osservato da vicino il lavoro dei giocatori impegnati nel massimo campionato nazionale.

La società marchigiana vanta una storia ricca di successi. Nel proprio palmarès figurano sette Scudetti, otto Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane, due Champions League e un Mondiale per Club.

Gli atleti dell’Under 14 hanno seguito con attenzione ritmi, tecnica e organizzazione della seduta. L’esperienza ha permesso loro di studiare da vicino il lavoro quotidiano dei campioni.

Al termine dell’allenamento, i giovani hanno incontrato i giocatori della Lube. Fotografie e autografi hanno concluso una giornata ricca di emozioni.

Un’esperienza per il settore giovanile

Il Torretta Volley Livorno considera queste iniziative parte integrante del percorso dedicato al settore giovanile. Il confronto con società di primo piano aiuta i ragazzi a sviluppare motivazioni e consapevolezza.

L’esperienza contribuisce alla crescita tecnica e umana degli atleti. Inoltre, offre loro l’opportunità di vivere momenti capaci di rafforzare il legame con la pallavolo.

La società livornese ha ringraziato la Cucine Lube Civitanova per l’accoglienza e la disponibilità. L’organizzazione ha permesso ai giovani di vivere una giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

Un ringraziamento speciale è andato anche ad Antonio Benedetti. Il direttore tecnico ha organizzato l’incontro e ha offerto ai ragazzi una nuova opportunità formativa.

I protagonisti della trasferta

Questi sono gli atleti dell’Under 14 maschile del Torretta Volley Livorno presenti a Civitanova Marche: Francesco Bandecchi, Gabriele Brigiotti, Andrea Carocci, Enea Giuseppe D’Amore, Diego D’Osualdo, Diego Fiorillo, Cristiano Fiorini, Alessio Franceschi, Andrea Madonna, Matteo Marzi, Diego Mercedi, Niccolò Raspanti, Gabriele Simonetti e Riccardo Pilo.

Dalla palestra alla Serie A: allenamento ed emozioni speciali, gli u14 del Torretta Volley incontrano la Lube