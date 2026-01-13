Home

Piombino (Livorno) 13 gennaio 2026 Dalla rapina alle lesioni: due 20enni in carcere per 18 reati

Piombino, eseguita ordinanza di custodia cautelare: due arresti per una lunga serie di reati

I Carabinieri della Compagnia di Piombino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Livorno nei confronti di due cittadini nordafricani, ritenuti gravemente indiziati di una lunga serie di episodi criminosi che, negli ultimi mesi, avrebbero interessato l’intero territorio cittadino.

Si tratta di un giovane di 24 anni e di un uomo di 28 anni che, secondo quanto ricostruito dai militari al termine di un’articolata attività investigativa, sarebbero coinvolti in ben 18 episodi delittuosi, otto dei quali commessi in concorso tra loro.

I reati contestati spaziano da quelli contro il patrimonio – come rapine, furti, ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento – a quelli contro la persona, tra cui minacce e lesioni personali.

I fatti contestati si sarebbero verificati nell’arco temporale compreso tra luglio e dicembre dello scorso anno.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri con diversi strumenti d’indagine, ha previsto l’acquisizione di testimonianze, l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nelle aree interessate e la consultazione delle banche dati, consentendo di ricostruire nel dettaglio le singole dinamiche dei reati.

Secondo quanto emerso, i due indagati sarebbero risultati stabilmente dediti ad attività criminali. Dopo numerose denunce a piede libero, la Procura della Repubblica di Livorno, valutata la gravità e la serialità delle condotte contestate e tenuto conto dei precedenti dei soggetti, ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione della misura cautelare più afflittiva.

Il GIP ha accolto la richiesta, disponendo la custodia cautelare in carcere. I Carabinieri hanno quindi rintracciato i due uomini e, completate le formalità di rito, li hanno condotti presso un istituto penitenziario.

