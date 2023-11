Home

Cronaca

Dalla Regione 261mila euro per la digitalizzazione degli archivi a Livorno e a 4 comuni della provincia

Cronaca

13 Novembre 2023

Dalla Regione 261mila euro per la digitalizzazione degli archivi a Livorno e a 4 comuni della provincia

Livorno 13 novembre 2023 – Dalla Regione 261mila euro per la digitalizzazione degli archivi a Livorno e a 4 comuni della provincia

Carta-byte, per la digitalizzazione degli archivi a Livorno finanziati 5 Comuni

Il progetto Carta-byte, promosso dalla Regione Toscana, fa un altro passo avanti e mette a disposizione di 75 comuni 3 milioni di euro con l’obiettivo di digitalizzare la documentazione conservata presso gli archivi dei Comuni e della Regione, con particolare riguardo alle pratiche inerenti la sfera di competenze di governo del territorio.

A Livorno e provincia sono stati finanziati i progetti di 5 Comuni:

Livorno con 40mila euro; San Vincenzo con 48 mila euro; Campiglia Marittima con 60 mila euro, Castagneto Carducci con 53.680 euro; Piombino con 59.897 euro

Rispondendo all’avviso pubblicato dalla direzione Sistemi informativi della Regione Toscana; quasi 150 comuni hanno infatti presentato un progetto per la digitalizzazione di pratiche dell’Urbanistica e/o dell’Edilizia privata.

Obiettivo di tutti i progetti la semplificazione nella gestione delle pratiche e un miglioramento nella risposta ai cittadini e ai professionisti.

Il presidente di Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo affermano:

“Sono arrivati progetti da moltissimi Comuni a dimostrazione del fatto che Carta-byte ha suscitato interesse e toccato un ambito di grande attualità.

I progetti sono stati presentati da tutte le tipologie di Comuni; dai capoluoghi di provincia ai più piccoli, alcuni anche in partenariato, come indicato dal bando.”

“Diversi gli approcci che hanno dimostrato una notevole sensibilità – prosegue l’assessore Ciuoffo. – In non pochi casi i contenuti hanno suggerito soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate da percorrere.

Molti dei progetti dei comuni hanno valorizzato la possibilità di creare sinergie informative utili, spesso con l’obiettivo di creare strumenti condivisi per la ricerca e la consultazione.

Come Regione abbiamo investito risorse in un campo che non era stato minimamente considerato dal Governo attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza.”

La graduatoria, approvata con Decreto dirigenziale 23448 del 27/10/2023, ha premiato ovviamente la qualità dei progetti e la capacità di integrazione all’interno del contesto di produzione documentale dell’amministrazione comunale e non solo, va ben oltre il limite dei Comuni i cui progetti sono finanziabili con le prime risorse a disposizione.

“La giunta toscana – ha concluso il presidente Giani – ha deciso di investire su un tema che si è dimostrato molto sentito dalle comunità locali e dagli operatori del settore. Per questo motivo la graduatoria resterà aperta in attesa di nuove risorse da investire e di nuovi finanziamenti da attribuire.”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin