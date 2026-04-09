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Dalla Regione 290 mila euro a Portoferraio per il restauro del Palazzo del Municipio

Elba

9 Aprile 2026

Dalla Regione 290 mila euro a Portoferraio per il restauro del Palazzo del Municipio

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 9 aprile 2025 Dalla Regione 290 mila euro a Portoferraio per il restauro del Palazzo del Municipio

La Regione ha destinato uno stanziamento di 290.000 euro in favore del Comune di Portoferraio, all’Isola d’Elba. Serviranno per finanziare interamente i lavori di restauro del Palazzo della Biscotteria, sede del Comune.

“Grazie ai fondi concessi a Portoferraio – spiega il presidente Eugenio Giani – il Comune potrà restaurare sia il cortile interno, che l’ingresso e i locali al primo piano. Siamo felici di fornire questa opportunità che rientra nei finanziamenti che stiamo concedendo nell’ambito del nostro progetto che riguarda la Toscana diffusa e che prevede una serie di interventi di miglioramento delle realtà più periferiche e che solitamente hanno maggiori problemi con il loro bilancio e con particolare attenzione ai progetti di rigenerazione urbana. Sono poi particolarmente contento che l’intervento riguardi proprio il Palazzo voluto da Cosimo I per realizzarvi una biscotteria che potesse rispondere al bisogno di pane delle guarnigioni e della nuova città medicea”.

“Ringrazio il presidente Giani – afferma il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini – per l’opportunità che ci ha dato grazie a questo importante finanziamento. Il Palazzo aveva necessità di questo intervento. SI tratta di una struttura molto antica e che versa in condizioni precarie, basti pensare che non abbiamo neppure le persiane. Con i ribassi d’asta riusciremo ad intervenire anche sull’ingresso esterno e su quello che immette nella sala consiliare. Si tratta di un’opera mmolto importante per Portoferraio e questo finanziamento si aggiunge a quello già concesso dopo l’alluvione che ha colpito l’isola e ai ben 1,2 milioni di euro che ci sono stati attribuiti per gli importanti lavori sulla nostra biblioteca comunale per il restauro del tetto”.

Regione e Comune concorderanno una data per la consegna dei lavori e per la posa della prima pietra dei lavori che dovrebbero iniziare nel settembre prossimo.

Il Comune di Portoferraio potrà riutilizzare i ribassi d’asta emergenti dalle procedure di gara per il miglior conseguimento delle finalità dell’accordo di programma sottoscritto con la Regione. La conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione sono previsti entro e non oltre la fine del 2028.