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Dalla Regione 620mila euro per Campiglia Marittima e Pianosa. Franchi (Pd): “Due finanziamenti importanti per la costa e l’isola”

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9 Luglio 2026

Dalla Regione 620mila euro per Campiglia Marittima e Pianosa. Franchi (Pd): “Due finanziamenti importanti per la costa e l’isola”

Livorno 9 luglio 2026 Dalla Regione 620mila euro per Campiglia Marittima e Pianosa. Franchi (Pd): “Due finanziamenti importanti per la costa e l’isola”

Con la variazione di bilancio appena approvata dal Consiglio regionale, grazie agli emendamenti del presidente Giani che ha risposto positivamente alle istanze del territorio presentate dal consigliere PD Alessandro Franchi, arriva un cospicuo finanziamento per il Comune di Campiglia Marittima (500mila euro in due anni) e al Comune di Campo nell’Elba per l’isola di Pianosa (120mila euro).

«Il Comune di Campiglia Marittima – spiega Franchi – riceverà 300mila euro nel 2026 e altri 200mila nel 2027 per la riqualificazione dell’ex distretto socio sanitario di Venturina Terme che, com’è noto, ospiterà la biblioteca comunale e gli uffici della polizia locale. Vi sono poi 120mila euro, sempre come contributo straordinario, per il Comune di Campo nell’Elba, che potrà così procedere agli interventi di manutenzione straordinaria dell’approdo sull’isola di Pianosa, cioè di adeguamento e messa in sicurezza del molo di attracco-sbarco e delle infrastrutture collegate, al fine di garantire la continuità territoriale.

Sono risorse importanti per questi Comuni – conclude Franchi – perché rispondono a esigenze reali e a progetti che, senza il contributo regionale, difficilmente sarebbero realizzati».