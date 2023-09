Home

25 Settembre 2023

“Dalle colline al mare”, weekend di pulizia per Mister Green

Livorno 25 settembre 2023 – “Dalle colline al mare”, weekend di pulizia per Mister Green

Mister Green, l’ecologista livornese noto per le sue iniziative di salvaguardia dell’ambiente, ha dedicato il suo fine settimana alla pulizia del verde pubblico e della scogliera della città. Sabato 23 settembre ha raccolto rifiuti in via di Vallin Buio.

Domenica 24 settembre ha ripulito la discesa a mare delle “Vaschette”, un tratto di scogliera situato vicino al Romito, una località balneare molto frequentata dai livornesi.

In queste due giornate, Mister Green (Francesco Stefanini) si è concentrato su plastica e lattine, due materiali che inquinano molto e che spesso vengono abbandonati da chi non rispetta la natura.

Ha raccolto 1 chilo e 850 grammi di rifiuti a Vallin Buio e 2 chili e 350 grammi a Le Vaschette.

Ha poi pesato i rifiuti e li ha fotografati, pubblicando le immagini sui suoi profili social, dove ha anche lanciato un appello alla cittadinanza:

“Rispettiamo il nostro territorio, non gettiamo i rifiuti nel verde o in mare, usiamo i cestini o portiamoli a casa”.

Mister Green ha anche raccontato di aver trovato alcuni oggetti insoliti tra i rifiuti, come un paio di scarpe da ginnastica ed un paio di scarpe a tacco a spillo. Si è chiesto come fossero finiti lì e ha ipotizzato che potessero appartenere a qualche turista distratto o a qualche amante del jogging o del tuffo. Ha aggiunto che molto altro materiale abbandonato nel verde è rimasto lì e che lo raccoglierà nei prossimi giorni.

Mister Green è un personaggio molto conosciuto e apprezzato a Livorno, dove da anni si occupa di sensibilizzare la popolazione sul tema dell’ecologia. Tra le sue azioni più famose ci sono la pulizia della spiaggia di Calafuria, la piantumazione di alberi in varie zone della città e la distribuzione di borracce riutilizzabili agli studenti delle scuole. Mister Green ha anche partecipato a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche per diffondere il suo messaggio di amore per la natura.

