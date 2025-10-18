Home

Dama, altro titolo mondiale per Matteo Bernini

18 Ottobre 2025

Dama, altro titolo mondiale per Matteo Bernini

Livorno 18 ottobre 2025 Dama, altro titolo mondiale per Matteo Bernini

Matteo Bernini ha confermato il titolo mondiale blitz conquistato lo scorso anno ed ha così vinto il suo quarto titolo mondiale. Ai due titoli mondiali a sistema blitz vanno aggiunti i due a tempo normale conquistati nel 2022 e 2024, a tempo normale.

Differenza fra sistema blitz e gioco normale? Nel blitz i giocatori hanno a disposizione, per giocare l’intera partita, solo 3 minuti, oltre ad una ricarica di appena 3 secondi per ogni mossa giocata. In pratica devi avere grande conoscenza teorica e colpo d’occhio, perché il tempo di riflessione a disposizione è molto limitato.

Nel gioco normale, col regolamento attuale, hai a disposizione 1 ora e 20 minuti oltre ad 1 minuto di ricarica del tempo per ogni mossa effettuata. Insomma, che si giochi velocemente o che si giochi con calma, Matteo domina attualmente il mondo della dama.

Degnissimo erede del suo concittadino Michele Borghetti, anch’egli 4 volte Campione del mondo e anche detentore, da oltre 22 anni, del record mondiale bendato, oltre ad aver vinto ben 55 titoli italiani. Per questo motivo Michele Borghetti è considerato, risultati alla mano, il più grande giocatore di dama fin dalla fondazione della Federazione Italiana Dama, nel lontanissimo 1924.

Tornando a Matteo Bernini, ha vinto questo quarto titolo mondiale con ben 5 punti di vantaggio sul secondo classificato, un altro italiano, Luciano Negrone. Sul terzo gradino del podio il russo naturalizzato americano Alex Moiseyev ed altri25 partecipanti. Il dominio di Matteo è stato netto e nessuno degli avversari incontrati è riuscito a batterlo.

Livorno si conferma così Capitale mondiale della dama, essendo l’unica città dei 5 Continenti ad avere due Campioni del Mondo, i citati Matteo Bernini e Michele Borghetti. La coppia M.B. più forte del pianeta a dama!