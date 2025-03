Home

Dama, eccellente gara dei giovani livornesi al torneo internazionale di Verona

10 Marzo 2025

Livorno 10 marzo 2025 Dama, eccellente gara dei giovani livornesi al torneo internazionale di Verona

Eccellente risultato della bravissima Clara Damari al torneo internazionale di dama a Verona.

Addirittura prima nel suo gruppo, per fasce di punteggio, e prima nel gruppo Minicadetti. Una grande soddisfazione per una ragazzina di appena 11 anni e mezzo che, da tempo, segue le lezioni che le impartisce il suo Insegnante, il pluricampione del Mondo, Maestro Michele Borghetti. Ma Clara non è la sola della sua famiglia che va a lezione di dama dal Maestro Borghetti. Anche la sua sorellina Anna, 9 anni, e il fratellino Giulio, appena 7 anni e mezzo, stanno crescendo a vista d’occhio, al punto che nessuno dei cosiddetti “esperti” può prenderli sottogamba. Presente anche Andrea Palumbo, appena 12 anni e mezzo e già due volte Campione Italiano della sua fascia di età. Tutti quanti hanno avuto la soddisfazione di gustare il sapore della vittoria; eccezionale per la loro età e per gli avversari che avevano di fronte.

Completava la spedizione livornese proprio Michele Borghetti, che ritorna piano piano alle gare e che si piazzato onorevolmente, lasciando dietro di sé ben 58 avversari.

Il Maestro Michele Borghetti è unanimemente riconosciuto come il più grande giocatore fin dalla fondazione della Federazione Italiana Dama, nel 1924!

I giocatori di dama livornesi si ritrovano al Circolo Carli di Via di Salviano, mentre le lezioni della “Scuola di dama Michele Borghetti”, tenuto dallo stesso pluri campione del mondo, vengono svolte in 3 luoghi diversi: Circolo Carli Salviano, via di Salviano 542; Parrocchia di Collinaia, via Garzelli, 7; Scuola calcio Virtus, via Giolitti 9, vicino alla chiesa, quartiere Shangai.

