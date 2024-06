Home

Sport

Dama - Scacchi

Dama inglese, inizia il Match Mondiale per il campione in carica Matteo Bernini

Dama - Scacchi

24 Giugno 2024

Dama inglese, inizia il Match Mondiale per il campione in carica Matteo Bernini

Livorno 24 giugno 2024 – Dama inglese, inizia il Match Mondiale per il campione in carica Matteo Bernini

Matteo Bernini nel 2022 ha conquistato il titolo mondiale di dama inglese, disciplina che si gioca un po’ dappertutto nel globo, a differenza della nostra, la dama italiana, che purtroppo si gioca solo in Italia, pur essendo, tecnicamente parlando, forse la più bella.

Matteo vinse nettamente, addirittura per 3-0, il match contro il sudafricano Lubabalo Kondlo, riuscendo così a riportare a Livorno quel titolo iridato che, per 4 volte, aveva visto trionfare il suo concittadino e grande amico Michele Borghetti. A questo proposito giova ricordare che Livorno è l’unica città dei 5 Continenti a poter vantare 2 Campioni del Mondo. Sembra incredibile, ma è così. E, da oggi, Matteo incontrerà un altro sudafricano, Melikaya Nonyukela, che lo scorso anno vinse la selezione che avrebbe designato lo sfidante. Si tratta della disciplina denominata GAYP (Go As You Please).

Il match si giocherà al meglio delle 24 partite, al temine delle quali vincerà chi avrà ottenuto il maggior numero di partite. Però a Matteo basterà anche pareggiare il conto delle partite vinte e perse, in quanto, essendo Campione in carica, conserverebbe il titolo. Il contrario di quello che avvenne nel 2022 quando, per aggiudicarsi il titolo, doveva assolutamente vincere e lui lo ha fatto nel migliore dei modi, con un secco 3-0.