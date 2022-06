Home

Dama, oggi 30 bambini si sfideranno al circo Arci Carli Salviano

18 Giugno 2022

Dama, oggi 30 bambini si sfideranno al circo Arci Carli Salviano

Livorno 18 giugno 2022

Oggi dalle ore 15:30 alle ore 19:00, si volgerà presso il Circolo Carli di Salviano

un torneo di Dama riservato a bambini fino alla terza media.

Con questo torneo prosegue la florida attività del Circolo Damistico Livornese rivolta ai giovani; dopo la semifinale del progetto “Gioco scaccia gioco – Dama e Scacchi contro la ludopatia”, svoltasi al Circolo Carli di Salviano, dopo il torneo di Villa Mimbelli, organizzato insieme all’associazione Koala e la finalissima sulla Terrazza Mascagni del prestigioso progetto sopra menzionato, ideato dal Maestro di Scacchi Andrea Raiano, ecco che oggi si sfideranno circa 30 bambini provenienti da tutta la città, per aggiudicarsi i numerosi premi messi in palio dalla pizzeria Ventaglio di via Grande.

La passione per la Dama e gli Scacchi, già da qualche anno entrati nel cuore dei livornesi, è quest’anno letteralmente scoppiata, coinvolgendo centinaia e centinaia di bambini intenti a sfidarsi di fronte a damiere e scacchiere, seguendo le regole del rispetto dell’avversario, mettendo in moto la mente e divertendosi.

