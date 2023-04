Home

Dame, cavalli e cavalieri, combattimenti e sfide. Torna il medioevo in Fortezza Nuova con tre giorni di Leghorn Medieval Festival

28 Aprile 2023

Livorno 28 APRILE 2023 – Dame, cavalli e cavalieri, combattimenti e sfide. Torna il medioevo in Fortezza Nuova con tre giorni di Leghorn Medieval Festival

“WHITE COMPANY” APS di Livorno, annuncia la realizzazione della seconda edizione del Leghorn Medieval Festival, organizzato in collaborazione con il Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche; Wavents S.r.l., Crazy Revolution srls Eventi, Fortezza Village Srls; Comune di Livorno, Fondazione LEM e Regione Toscana che si terrà nei giorni 12, 13 e 14 maggio 2023 presso la Fortezza Nuova.

Il Leghorn Medieval Festival è un grande Festival a tema medievale unico del suo genere, dove musica, spettacolo, rievocazione storica, mercati e food si mescolano in un unico grande evento. Saranno presenti Associazioni di rievocazione storica, artisti e performer da tutta Italia e anche dall’estero.

Il medioevo rivive in Fortezza

Combattimenti e sfide, cavalli e cavalieri, giostre e visite guidate agli accampamenti, parate e dimostrazioni militari e molto altro ancora

Di seguito il video dell’apertura dell’evento dell’anno precedente ed il programma completo della tre giorni medioevale

LEGHORN MEDIEVAL FESTIVAL 12 —13 —14 MAGGIO 2023

IL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI

VENERDI’ 12 MAGGIO

Ore 17.45; Benedizione dei Cavalieri presso il Duomo Ore 18.00: Corteo da Piazza Grande a Fortezza Nuova

Ore 18.30; apertura della manifestazione presso la Fortezza Nuova con accampamenti militari, antichi mestieri, mercato storico.

AREA SPETTACOLO DEL COSIMO:

Ore 19.00; LO MAGO ABACUC — magia

Ore 19.30:; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 20.00; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 21.00; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

Ore 22.30; LO MAGO ABACUC — magia

Ore 23.00; FINIS TERRAE – musica antica

AREA SPETTACOLO BUONTALENTI:

Ore 19.00; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 19.30; ACROBATI DEL BORGO –giullerie, giocoleria

Ore 20.00; LO MAGO ABACUC — magia

Ore 20.30; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 22.30; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 23.00; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

Ore 21.30; “MARE NOSTRUM” — una strada verso l’infinito Sono da sempre le correnti, le maree e i venti a scandire il ritmo della vita di questa città abbracciata e incorniciata dall’azzurro del mare … Un mare divenuto strada da percorrere nel tentativo di oltrepassare 1′ orizzonte . . .

Un mare divenuto strada capace di unire e riunire mondi, culture e conoscenze…

Alla Città e agli uomini che hanno saputo fare di quel mare non un confine per separare ma un mezzo per unire è dedicato Mare Nostrum, spettacolo d’apertura dell’edizione 2023 del Leghorn Medieval Festival

SABATO 13 MAGGIO

Ore 10.00; apertura della manifestazione presso la Fortezza Nuova con accampamenti militari, antichi mestieri, mercato storico.

Dalle ore 11.00; Spettacoli Itineranti con: MEMENTO RIDI, ARTEARE, FINIS TERRAE, COMPAGNIA SALTAFOSSUM

ARENA SPETTACOLI IL MAGNIFICO:

Ore 10.30: Dimostrazione di combattimenti, sbandieratori e tamburini

Ore 11.30; Movimentazione libera cavalli

Ore 16.30; SOLDATI IN MARCIA – movimenti di formazione e battaglia

Ore 17.15; Sbandieratori e tamburini

Ore 18.00; I FALCONIERI DEL RE – Esibizione di Falconeria diurna

Ore 18.30; Giostra dei Tre Baroni — torneo a cavallo

Ore 21.00; “GIOCHI E LAZZI ALLA CORTE DEL MAGNIFICO” – Grande spettacolo serale con: Gianluca Foresi All’Improvviso in Rima, Otto Vagante, Falconieri del Re, Les Danseuses de Sheherazade, Contrada della Corte di San Polo D’Enza e Acrobati del Borgo,

Ore 23.30; COMPAGNIA SALTAFOSSUM: “Cunti et Canti dalle terre dello Prete Gianni” — concerto di musica antica

AREA SPETTACOLO DEL COSIMO:

Ore 11.00; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 11.30; LO MAGO ABACUC — magia

Ore 12.00; LES DANSEUSES DE SHEHERAZADE – danza Medieval Gipsy

Ore 16.30; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 17.00; COMPAGNIA SALTAFOSSUM – musica antica

Ore 17.30; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

Ore 18.00; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 18.30; LO MAGO ABACUC —magia

Ore 19.00; LES DANSEUSES DE SHEHERAZADE – danza Medieval Gipsy

AREA SPETTACOLO BUONTALENTI:

Ore 11.00; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 11.30; COMPAGNIA SALTAFOSSUM – musica antica

Ore 12.00; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

Ore 16.30; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 17.00; LO MAGO ABACUC — magia

Ore 17.30; LES DANSEUSES DE SHEHERAZADE – danza Medieval GipsyOre

18.00; OTTO VAGANTE – giullef.—te

Ore 18.30; COMPAGNIA SALTAFOSSUM – musica antica

Ore 19.00; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

DOMENICA 14 MAGGIO

Ore 10.00: apertura della manifestazione presso la Fortezza Nuova con accampamenti militari, antichi mestieri, mercato storico

Dalle ore 11.00: Spettacoli Itineranti con: MEMENTO RIDI, ARTEARE, FINIS TERRAE, COMPAGNIA SALTAFOSSUM

ARENA SPETTACOLI DEL MAGNIFICO:

Ore 10.30; Dimostrazione di combattimenti, sbandieratori e tamburini

Ore 11.30; Movimentazione libera cavalli

Ore 16.00; SOLDATI IN MARCIA – movimenti di formazione e battaglia

Ore 16.45; Sbandieratori e tamburini

Ore 17.15; Giochi d’arme a cavallo

Ore 18.00; I FALCONIERI DEL RE – Esibizione di Falconeria diurna

Ore 20.30; “GIOCHI E LAZZI ALLA CORTE DEL MAGNIFICO” – Grande spettacolo serale con: Gianluca Foresi All’Improvviso in Rima, Lo Mago Abacuc, Compagnia Saltafossum, Les Danseuses de Sheherazade, Falconieri del Re e Acrobati del Borgo.

Ore 22.30: BARDO MAGNO — concerto di chiusura

AREA SPETTACOLO DEL COSIMO:

Ore 11.00; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 11.30; COMPAGNIA SALTAFOSSUM – musica antica

Ore 12.00; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

Ore 16.30; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 17.00; LO MAGO ABACUC — magia

Ore 17.30; LES DANSEUSES DE SHEHERAZADE – danza Medieval Gipsy

Ore 18.00; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 18.30; COMPAGNIA SALTAFOSSUM – musica antica

Ore 19.00; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

AREA SPETTACOLO BUONTALENTI:

Ore 11.00; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 11.30: LO MAGO ABACUC — magia

Ore 12.00; LES DANSEUSES DE SHEHERAZADE – danza Medieval Gipsy

Ore 16.30; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 17.00; COMPAGNIA SALTAFOSSUM – musica antica

Ore 17.30; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

Ore 18.00; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 18.30; LO MAGO ABACUC — magia

Ore 19.00; LES DANSEUSES DE SHEHERAZADE – danza Medieval Gipsy

