Dama, doppio successo per i Borghetti: Michele vince il torneo e sul podio anche il padre Gianfranco

22 Agosto 2023

Livorno 22 agosto 2023 – Dama, doppio successo per i Borghetti: Michele vince il torneo e sul podio anche il padre Gianfranco

Un bellissimo torneo promozionale di dama internazionale si è svolto nel magnifico giardino del Museo di Storia Naturale, grazie alla disponibilità della Direttrice, Dott.ssa Anna Roselli.

Malgrado il gran caldo, attenuato dalla freschezza del piacevole ambiente, e il periodo di vacanza, una dozzina di partecipanti si sono cimentati in un gioco, attualmente poco praticato in Italia ma che, assieme alla dama inglese, è quello che permette di poter girare il mondo ed incontrare avversari dei 5 Continenti.

Sono le due specialità, dama italiana e dama inglese, che hanno permesso ai nostri concittadini Michele Borghetti e Matteo Bernini di diventare Campioni del Mondo, andando a giocare in America, Russia, Cina, Barbados, oltre a tutta Europa.

Come sappiamo la nostra dama italiana, la magnifica dama italiana, è purtroppo giocata, a livello agonistico solo nello Stivale, Isole comprese.

Tornando al torneo svolto a Villa Henderson nel gruppo degli adulti ha vinto Michele Borghetti precedendo Andrea Taviani, venuto appositamente da Empoli per partecipare. A seguire Gianfranco Borghetti, tornato a disputare un torneo dopo 12 anni e Gabriele Langella.

Nel gruppo più atteso, quello degli allievi della Scuola di dama di Michele Borghetti, vittoria a punteggio pieno di Samuele Peruzzi, seguito dal duplice campione italiano under 10 (nel 2022) e under 13 (nel 2023) Andrea Palumbo che, proprio il 22 agosto festeggia 11 anni! In terza posizione segue, a sorpresa perché gioca da pochissimo, Omar Youssef, che precede la prima bimba, la bravissima Caterina Tozzi. Dopo di lei Adele Baccigalupo, la piccolissima Annalisa (7 anni!) e Karim Kasbaoui. Alla premiazione medaglie per tutti e Coppe per i bimbi primi tre classificati.

