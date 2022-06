Home

Dance: A Calafuria c’è Tenax on the sea – Nobody perfect!

16 Giugno 2022

Dance: A Calafuria c’è Tenax on the sea – Nobody perfect!

Gli orari del servizio Navetta gratuito da Metamare a Calafuria

Calafuria (Livorno) 16 giugno 2022 – A Calafuria l’appuntamento con Tenax

on the sea ✳︎ Nobody perfect!

Estate 2022 Sabato 18 Giugno 2022

w/ Dukwa – Philipp – Speaking Minds Precisamente A Calafuria Tickets: https://link.dice.fm/aeb4217bf30d

Codice per l’acquisto: TEX234 Evento: Tenax on the Sea – Nobody’s Perfect! (Calafuria) w/ Dukwa, Philipp, Speaking Minds #tenaxonthesea #nobodysperfect #summer2022 Gli orari del servizio Navetta gratuito da Metamare a Calafuria – giovedì dalle 20.00 alle 2.00

– sabato dalle 23.00 alle 4.00

– domenica dalle 20.00 alle 1.30 Per info e prenotazione tavoli 393 2101052 Leonardo Precisamente a Calafuria, via del Littorale 248 – Livorno Segui Precisamente a Calafuria su Facebook Segui Precisamente a Calafuria su Instagram

