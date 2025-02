Home

Danneggia auto e scooter in sosta in centro, e si avventa contro i poliziotti. Denunciato 29enne georgiano

3 Febbraio 2025

Livorno 3 febbraio 2025

La Polizia di Stato denuncia un giovane del 1996 per aver danneggiato alcuni mezzi parcheggiati.

Nella mattina di sabato 1° febbraio, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, gli agenti della Sezione Volanti venivano inviati in via Maggi in quanto un soggetto aveva spinto a terra alcuni scooter e danneggiate con pugni alcune autovetture lì in sosta.

Gli agenti giunti sul posto, prendevano contatti con il richiedente e, accertato il danneggiamento di 4 scooter e di una auto, si ponevano alla ricerca dell’uomo e, grazie anche ad un’altra segnalazione che sopraggiungeva nel frattempo alla Centrale Operativa, lo rintracciavano in Piazza Cavour.

Da subito l’uomo, identificato successivamente per cittadino georgiano del 1996 con regolare permesso di soggiorno, in preda ad un attacco d’ira urlava contro gli operatori della polizia asserendo di aver danneggiato motocicli e autovetture poiché gli era stato asportato un borsello contenente documenti ed effetti personali.

L’equipaggio della volante comunicava allo stesso che avrebbe dovuto seguirli negli Uffici della Questura ed a tale notizia questo dava in escandescenza avventandosi contro i poliziotti che, una volta avuta la meglio, lo accompagnavano presso gli Uffici della Questura.

Per quanto sopra il georgiano con diversi precedenti di polizia veniva deferito in stato di libertà per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.