Danneggia auto in sosta sulla pubblica via, denunciato

13 Agosto 2024

Venturina (Livorno) 13 agosto 2024 – Danneggia auto in sosta sulla pubblica via, denunciato

Carabinieri della Stazione di Venturina Terme, a conclusione indagini, hanno denunciato un uomo sulla trentina del posto per danneggiamento aggravato.

La vicenda prende avvio quando due vicini di casa di un condominio si sono rivolti ai carabinieri dopo aver trovato le loro auto, lasciate posteggiate sulla pubblica via adiacente, danneggiate in alcune parti della carrozzeria. In particolare le auto coinvolte dai danni, tre in totale, hanno presentato la completa o parziale rottura e il malfunzionamento degli specchietti retrovisori lato guida.

Stante la singolarità della cosa, i militari si sono subito attivati e, sulla base delle informazioni rilasciate dalle vittime, forti di una profonda conoscenza del territorio, in breve tempo sono riusciti a identificare il presunto responsabile.

Si tratterebbe di un uomo del posto che, in stato di agitazione per motivi personali, si sarebbe scagliato contro le suddette auto verosimilmente al termine di una discussione.