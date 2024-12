Home

18 Dicembre 2024

Danneggia gigantografia del Comune, denunciato (Video)

18 Dicembre 2024

Danneggia gigantografia del Comune, denunciato (Video)

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 18 dicembre 2024 Danneggia gigantografia del Comune, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Portoferraio, a conclusione d’indagine, hanno denunciato a piede libero un uomo gravemente indiziato di essere responsabile del danneggiamento, avvenuto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre scorsi, ai danni di una gigantografia di proprietà comunale, dedicata a Napoleone e Cosimo De’ Medici, affissa lungo le mura che costeggiano località Gattaia sita alle porte di Portoferraio.

Il danneggiamento, che ammonterebbe ad alcune migliaia di euro (intorno a 3.000 euro serviranno per ripristinare la tela a fronte di circa 6.000 euro spesi dall’Amministrazione per l’originario allestimento comprensivo di tela e relativa struttura di assicurazione della stessa al muro), è consistito in un taglio longitudinale, praticato con un oggetto acuminato, che ha interessato quasi tutta la lunghezza del manifesto. Una volta appresa la notizia dell’atto vandalico, i carabinieri anche in ottica di prevenzione di ulteriori azioni del medesimo tenore, hanno rapidamente avviato una mirata attività investigativa. Dalle indagini svolte, insieme alle tradizionali attività condotte sul territorio attraverso i diversi canali di raccolta di elementi utili e relativo scambio informativo con gli altri comandi dell’Arma, anche con l’ausilio degli estratti video dei circuiti di videosorveglianza, pubblici e privati presenti nell’area ed avvalendosi della profonda conoscenza del territorio e dei soggetti di interesse, i carabinieri sono giunti all’individuazione e alla successiva identificazione dell’autore, già noto e gravato da specifici precedenti, ritenendolo responsabile dell’atto vandalico.

All’esito delle attività l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno e dovrà rispondere di danneggiamento aggravato oltre ad essere chiamato a risarcire il danno.