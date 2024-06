Home

2 Giugno 2024

Livorno 2 giugno 2024 – Danni ambientali, 4060 mozziconi tolti dalle strade di Livorno da Mister Green

In media, un mozzicone di sigaretta pesa circa 0,2 grammi. Questi piccoli oggetti, costituiti da un filtro di plastica e i resti di una sigaretta fumata, possono sembrare insignificanti, ma il loro impatto ambientale è notevole. Ogni anno, vengono prodotti oltre 1,1 milioni di tonnellate di mozziconi di sigaretta a livello globale. Pertanto, anche se sembrano piccoli, la loro quantità complessiva è significativa e può influenzare l’ambiente in modo negativo

I mozziconi di sigaretta, costituiti da materiali plastici e tossici, rappresentano una fonte di inquinamento del suolo. Molti fumatori gettano i mozziconi per strada o nei bidoni dell’immondizia, e questi possono finire nelle acque superficiali causando danni ambientali.

Si stima che ogni anno i mozziconi di sigaretta rilascino nell’ambiente un totale di 0,3 milioni di tonnellate di fibre di plastica, una quantità paragonabile a quella prodotta da tutte le bottiglie di plastica.

Ogni filtro è composto da circa 15.000 fibre di microplastica, nocive per molti organismi acquatici e finanche letali per i pesci2. Inoltre, i mozziconi di sigaretta contengono sostanze chimiche dannose come nicotina e metalli pesanti che possono inquinare le acque superficiali se vengono gettati nei sistemi di drenaggio o nelle vie fluviali. Pertanto, è fondamentale smaltire correttamente i mozziconi di sigaretta e sensibilizzare le persone sull’importanza di preservare l’ambiente

Nel pomeriggio di ieri, l’amore per l’ambiente di Mister Green (Francesco Stefanini) ha dato un altro contributo fondamentale alla lotta contro l’inquinamento.

Mister Green ha raccolto e quindi tolto dall’ambiente 812 grammi di mozziconi abbandonati per le principali strade cittadine. Se si fa un piccolo conto prendendo il peso medio di un mozzicone; possiamo dire che Francesco in un pomeriggio ne ha raccolti ben 4060 (812grammi / 0,2)

Riflessione su Mozziconi di Sigaretta e l’Impatto Ambientale

In un pomeriggio dedicato alla pulizia delle strade, una persona che raccoglie 4060 mozziconi di sigaretta dimostra un impegno notevole per la tutela dell’ambiente. Tuttavia, questa cifra ci fa riflettere su quanto sia diffuso il problema dei mozziconi e quanto sia urgente affrontarlo a livello più ampio.

Se una sola persona può raccogliere così tanti mozziconi in un breve periodo, possiamo solo immaginare quanti ne siano sparsi per tutta la città di Livorno. Considerando la popolazione, il numero di fumatori e le abitudini di smaltimento, la quantità totale di mozziconi potrebbe essere sorprendente. Forse migliaia o decine di migliaia, se non di più.

Purtroppo, molti mozziconi finiscono nell’ambiente, contribuendo all’inquinamento del suolo e delle acque. Le sostanze tossiche contenute nei filtri di plastica possono danneggiare gli ecosistemi e mettere a rischio la salute di animali e piante. Anche se una persona dedica tempo a raccoglierli, ci sono sempre quelli che sfuggono alla vista e si disperdono nell’ambiente.

La pulizia delle strade è un passo importante, ma è altrettanto cruciale sensibilizzare la comunità riguardo ai danni causati dai mozziconi di sigaretta. Campagne di informazione, educazione e regolamentazioni più rigorose possono contribuire a ridurre il problema alla radice. Ogni gesto conta, ma la vera liberazione dall’inquinamento richiede l’impegno di tutti.

Un grazie a chi dedica il proprio tempo libero per rendere le nostre strade più pulite e a chi lotta per un ambiente più sano

