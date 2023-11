Home

11 Novembre 2023

Danni da maltempo a privati e aziende a Collesalvetti, ecco il link per le segnalazioni

Collesalvetti (Livorno) 11 novembre 2023

Il sindaco Adelio Antolini comunica che; l’amministrazione comunale si è subito attivata anche per avviare una ricognizione dei danni subiti dai privati, cittadini e aziende ai quali abbiamo chiesto di inviarci segnalazioni in modo da disegnare un quadro complessivo abbastanza attendibile ed essere pronti quando la Regione darà il via all’iter per la raccolta delle istanze dei privati.

Al momento non abbiamo informazioni su tempi e modalità con cui verranno raccolte ed esaminate le richieste di rimborso da parte dei cittadini.

Una cosa è certa; il nostro territorio è stato messo a dura prova e ha subito ingenti danni, chiediamo pertanto alla Regione e al Governo di aiutarci a superare questo difficile momento.”

Ecco il link al quale i privati possono inviare al Comune segnalazioni preventive sui danni causati dal maltempo.

https://www.comune. collesalvetti.li.it/area_ letturaNotizia/301560/ pagsistema.html?fbclid= IwAR1XKPzzMvHHvtpgsBmTHJ7kebu8 EFeurzZBVTWt70G8zyMTdmOxO- RNRoA

