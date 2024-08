Home

19 Agosto 2024

Livorno 19 agosto 2024 – Danni da maltempo e accoglienza, Salvetti elogia l’operato di Protezione Civile e Municipale in una giornata difficile

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha espresso parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto ieri dalla Protezione Civile di Livorno e dalla Polizia Municipale, sottolineando l’importanza del loro ruolo in una giornata particolarmente complessa per la città. La giornata di ieri, infatti, è stata caratterizzata da una forte perturbazione che ha colpito l’area cittadina sin dalle prime ore del mattino, causando alcune criticità a cui le forze locali hanno dovuto rispondere con prontezza e professionalità.

Il sistema di Protezione Civile di Livorno, insieme alla Polizia Municipale, ha monitorato attentamente la situazione, intervenendo dove necessario per gestire le problematiche causate dalle intense piogge. Grazie alla loro vigilanza, le criticità sono state contenute e affrontate con la consueta efficienza che caratterizza il sistema di emergenza della città.

Ma le sfide della giornata non si sono fermate qui.

Nelle stesse ore, Livorno ha accolto un significativo numero di rifugiati sbarcati nel porto; un evento che ha richiesto un ulteriore sforzo da parte delle autorità locali. La Polizia Municipale, coadiuvata dalle forze dell’ordine e dal sistema di prima accoglienza della città; ha gestito l’arrivo dei migranti, dimostrando ancora una volta una straordinaria capacità di risposta anche in situazioni di emergenza sovrapposte.

Il sindaco Salvetti ha riconosciuto come questa coincidenza di eventi abbia messo sotto pressione l’intero sistema. Al contempo ha elogiato la dedizione e la professionalità con cui tutti hanno reagito.

“Ringraziamo gli uomini e le donne della Protezione Civile e delle altre forze dello Stato impegnate in questa giornata”; dichiara Salvetti, esprimendo gratitudine per l’impegno costante dimostrato da chi è in prima linea.

Nonostante il successo nel fronteggiare queste sfide, il sindaco ha anche espresso rammarico per le decisioni relative alla destinazione delle navi ONG, definendole; “scellerate” e prive di logica umana. Salvetti ha sottolineato come tali scelte continuino a mettere in difficoltà il territorio, aggiungendo ulteriore stress a una situazione già complessa.

In conclusione, la giornata di ieri ha dimostrato ancora una volta la resilienza e la capacità organizzativa di Livorno, grazie a un sistema di Protezione Civile e forze dell’ordine che, con professionalità e dedizione, hanno saputo gestire in maniera impeccabile sia le emergenze meteorologiche sia l’accoglienza di persone in cerca di rifugio.

