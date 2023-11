Cronaca

30 Novembre 2023

San Vincenzo (Livorno) 30 novembre 2023 – Danni da mareggiata, San Vincenzo in ginocchio (foto)

In queste ore le mareggiate che hanno colpito la nostra costa hanno provocato danni enormi. Piloni spezzati al Delfino, muri semidistrutti, staccionate divelte e attrezzature spazzate via dalla forza delle onde.

Questa mattina il sindaco Paolo Riccucci insieme ai tecnici del Comune ha effettuato un sopralluogo per fare la conta di quanto accaduto e verificare il da farsi, ponendo le basi per un intervento quantomai imminente laddove possibile.

Allo stesso tempo sono stati informati gli uffici tecnici della Regione per accelerare l’iter relativo alle operazioni da predisporre per la difesa della costa. Un percorso già iniziato ma che alla luce di questi eventi sempre più frequenti, deve essere portato a compimento con estrema urgenza.

il sindaco Paolo Riccucci spiega:

“È una situazione disastrosa, tanto che non credo si possa escludere di parlare di stato di calamità naturale.

Siamo in costante contatto con la proprietà del Delfino, pronti a qualsiasi intervento ritenuto opportuno per salvaguardare la struttura che adesso è seriamente compromessa.

A sud del porto la violenza delle onde ha scoperto alcune decine di metri di un tubo di scarico in merito al quale è già intervenuta Asa.

In questo caso procederemo con la copertura immediata grazie al nostro personale che collocherà sabbia e posidonia, poi dove possibile nell’immediatezza i nostri mezzi metteranno le strutture danneggiate in sicurezza. Al di là delle ripercussioni economiche – prosegue il sindaco – la priorità è quella di intervenire quanto prima per cercare di non compromettere la prossima stagione turistica, perché quello sarebbe a tutti gli effetti il danno maggiore e più consistente. Per questo, dunque, gli interventi strutturali previsti anche di concerto con la Regione assumono sempre più priorità, non c’è tempo da perdere”.