Danni da petardi in piazza del Luogo Pio, “pavimentazione ferita”

3 Gennaio 2024

Livorno 3 gennaio 2023 – Danni da petardi in piazza del Luogo Pio, “pavimentazione ferita”

I tecnici del Comune di Livorno e di AAMPS/RetiAmbiente già all’opera per prestare le prime cure.

Prima un parcheggio per auto, poi uno dei luoghi simbolo è più frequentati della città sia dai livornesi che turisti. Stiamo parlando di Piazza del Luogo Pio nel quartiere storico Venezia che i tecnici del Comune di Livorno e gli Operatori di AAMPS/RetiAmbiente monitorano costantemente per garantirne le funzionalità (è presente anche un impianto di irrigazione dei giardini) e le condizioni di pulizia e decoro.

Quest’oggi, però, si è dovuto andare anche oltre a causa di alcuni danneggiamenti registrati alla pavimentazione in pietra arenaria per lo scoppio di petardi durante i festeggiamenti di fine anno.

“Dispiaciuti per l’accaduto – commenta Luca Salvetti, Sindaco di Livorno – ma tiriamo anche un sospiro di sollievo per avere constatato che i danni sono stati effettivamente procurati ma per importi che presumiamo contenuti e che permetteranno ai nostri tecnici di rimodulare nel più breve tempo possibile i necessari interventi di ripristino della condizione originaria.

Piazza del Luogo Pio è ormai diventata un meraviglioso punto di riferimento e di ritrovo per gli abitanti del quartiere, per tanti livornesi e per gli innumerevoli visitatori del Museo della città – conclude Salvetti – ed è una condizione imprescindibile che ci impegniamo a garantire”.

Nel frattempo AAMPS/RetiAmbiente è stata chiamata a realizzare un primo intervento di pulizia accurata della piazza con l’ausilio di un mezzo idropulitrice con prodotti detergenti non aggressivi.

