Danni per maltempo a Collesalvetti, il Comune chiede aiuto alla Regione

Collesalvetti

11 Novembre 2023

Invianto alla Protezione civile regionale un primo report delle spese sostenute dall’amministrazione comunale per fronteggiare l’emergenza.

Collesalvetti è stato uno dei territori più colpiti dall’ondata di maltempo che nei giorni del 3 e 4 novembre ha investito la Toscana. Il Comune in data odierna ha trasmesso alla Regione un primo report degli interventi di somma urgenza che l’amministrazione comunale a proprie spese ha sostenuto e messo in atto sino ad oggi, per superare l’emergenza e ripristinare una situazione di normalità e di sicurezza sulla rete viaria e sugli immobili di proprietà comunale.

In base a questa prima ricognizione ammontano a 220mila euro le prime spese per interventi di somma urgenza sostenute dal Comune di Collesalvetti.

Tra le principali voci di spesa:

128mila euro per l’intervento sulla copertura dell’asilo nido di via Picchi a Collesalvetti,

30.410 euro per la caduta di alberi e la rimozione del materiale dalle strade comunali;

27mila euro per il servizio di pronto intervento, ritiro e conferimento dei rifiuti ingombranti alluvionati.

Poi ci sono 13 mila euro per l’itervento di pulizia e smaltimento delle acque meteoriche in via Genova; 7mila euro circa, per il ripristino del parapetto sul ponte di via Mortaiolo; 2400 euro per il recupero del materiale terroso dovuto alla frana nella frazione di Castell’Anselmo, a cui si aggiungono altri interventi di minore entità.

“Si tratta solo di un primo elenco, ovviamente non definitivo e non esaustivo, di spese pubbliche sostenute dal Comune per far fronte all’emergenza, – afferma il sindaco Adelio Antolini – auspichiamo che il report inviato al sistema regionale di Protezione civile ci consenta di ricevere un aiuto economico dalla Regione, per coprire almeno una parte delle spese sostenute e che dovremo ancora sostenere nei prossimi giorni.”

“In contemporanea, l’amministrazione comunale si è subito attivata anche per avviare una ricognizione dei danni subiti dai privati, cittadini e aziende – prosegue il sindaco Adelio Antolini – ai quali abbiamo chiesto di inviarci segnalazioni in modo da disegnare un quadro complessivo abbastanza attendibile ed essere pronti quando la Regione darà il via all’iter per la raccolta delle istanze dei privati. Al momento non abbiamo informazioni su tempi e modalità con cui verranno raccolte ed esaminate le richieste di rimborso da parte dei cittadini. Una cosa è certa: il nostro territorio è stato messo a dura prova e ha subito ingenti danni, chiediamo pertanto alla Regione e al Governo di aiutarci a superare questo difficile momento.”

Ecco il link al quale i privati possono inviare al Comune segnalazioni preventive sui danni causati dal maltempo.

https://www.comune. collesalvetti.li.it/area_ letturaNotizia/301560/ pagsistema.html?fbclid= IwAR1XKPzzMvHHvtpgsBmTHJ7kebu8 EFeurzZBVTWt70G8zyMTdmOxO- RNRoA

